Анна Данилина проиграла в финале Аustralian Open-2026

В финале Данилина и Крунич встретились с бельгийкой Элизе Мертенс и китаянкой Чжан Шуай и уступили им в двух сетах — 6:7, 4:6. Таким образом, Мертенс и Шуай завоевали титул.

Что касается Анны Данилиной, то за свою карьеру она выиграла один турнир «Большого шлема» — это было в 2023 году, когда теннисистка из Казахстана в паре с финном Харри Хелиёваарой стала победительницей US Open в смешанном парном разряде. Всего Данилина играла в финалах турниров «Большого шлема» четыре раза.

Между тем, сегодня, 31 января, на Australian Open-2026 состоится финальный матч в одиночном разряде у женщин, в котором казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (3-е место в рейтинге WTA) сыграет с белоруской Ариной Соболенко (1-е место).

Также битву за награды в юниорской сетке продолжает казахстанский теннисист Зангар Нурланулы.