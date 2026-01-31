РУ
    08:20, 31 Январь 2026

    Анна Данилина проиграла в финале Аustralian Open-2026

    Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с сербкой Александрой Крунич провела финальный матч в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии-2026, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Анна Данилина
    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    В финале Данилина и Крунич встретились с бельгийкой Элизе Мертенс и китаянкой Чжан Шуай и уступили им в двух сетах — 6:7, 4:6. Таким образом, Мертенс и Шуай завоевали титул.

    Что касается Анны Данилиной, то за свою карьеру она выиграла один турнир «Большого шлема» — это было в 2023 году, когда теннисистка из Казахстана в паре с финном Харри Хелиёваарой стала победительницей US Open в смешанном парном разряде. Всего Данилина играла в финалах турниров «Большого шлема» четыре раза.

    Между тем, сегодня, 31 января, на Australian Open-2026 состоится финальный матч в одиночном разряде у женщин, в котором казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (3-е место в рейтинге WTA) сыграет с белоруской Ариной Соболенко (1-е место).

    Также битву за награды в юниорской сетке продолжает казахстанский теннисист Зангар Нурланулы. 

    Теги:
    Спорт Анна Данилина Елена Рыбакина Теннис
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
