Елена Рыбакина стала третьей ракеткой мира

Как сообщалось ранее, в полуфинале казахстанка обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:6 (9:7).

Фото: ktf.kz

Рыбакина начала Открытый чемпионат Австралии с пятой строчки рейтинга. Она уже обошла американок Аманду Анисимову и Кори Гауфф.

— Елена станет третьей ракеткой мира вне зависимости от результата финала. Третья строчка — лучшая рейтинговая позиция в карьере 26-летней казахстанки, — отметили в Федерации тенниса Казахстана.

Также битву за награды в юниорской сетке продолжат казахстанский теннисист Зангар Нурланулы.