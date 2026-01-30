РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:38, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Елена Рыбакина стала третьей ракеткой мира

    Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина поднялась на третью строчку мирового рейтинга WTA после выхода в финал Australian Open — 2026, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана. 

    Фото: ktf.kz
    Фото: ktf.kz

    Как сообщалось ранее, в полуфинале казахстанка обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:6 (9:7).

    Фото: ktf.kz
    Фото: ktf.kz

    Рыбакина начала Открытый чемпионат Австралии с пятой строчки рейтинга. Она уже обошла американок Аманду Анисимову и Кори Гауфф. 

    — Елена станет третьей ракеткой мира вне зависимости от результата финала. Третья строчка — лучшая рейтинговая позиция в карьере 26-летней казахстанки, — отметили в Федерации тенниса Казахстана. 

    Также битву за награды в юниорской сетке продолжат казахстанский теннисист Зангар Нурланулы. 

    Теги:
    Спорт Елена Рыбакина Теннис
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
