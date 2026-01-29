Казахстанская теннисистка вышла в финал Australian open

В полуфинальном матче Данилина-Крунич сыграли с парой Габриэла Дабровски из Канады и Луиза Стефани из Бразилии. По итогам матча казахстано-сербский дуэт оказался сильнее, одержав победу со счетом 7:6, 6:3, 6:4. Матч продлился 2 часа и 22 минуты.

За титул победительниц Australian open Данилина и Крунич в финале сыграют с победительницами другого полуфинала между следующими парами: Элиза Мертенс (Бельгия)/Чжан Шуай (Китай) — Эна Сибахара (Япония) и Веры Звонарёвой (нейтральный атлет).

Данилина и Крунич посеяны на турнире под седьмым номером.

Отметим, что 29 января свой полуфинал в одиночном разряде сыграет другая казахстанка Елена Рыбакина, ее соперницей будет американка Джессика Пегула. Зангар Нурланулы в юниорской сетке сыграет четвертьфинал против Томпсона Кая рано утром 30 января.