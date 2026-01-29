РУ
    13:32, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанская теннисистка вышла в финал Australian open

    Казахстанка Анна Данилина, выступающая в парном разряде вместе с сербкой Александрой Крунич, стала финалисткой первого в сезоне турнира Большого шлема по теннису Australian Open-2026 в парном разряде, передает Kazinform.

    Анна Данилина
    Фото: НОК РК

    В полуфинальном матче Данилина-Крунич сыграли с парой Габриэла Дабровски из Канады и Луиза Стефани из Бразилии. По итогам матча казахстано-сербский дуэт оказался сильнее, одержав победу со счетом 7:6, 6:3, 6:4. Матч продлился 2 часа и 22 минуты.

    За титул победительниц Australian open Данилина и Крунич в финале сыграют с победительницами другого полуфинала между следующими парами: Элиза Мертенс (Бельгия)/Чжан Шуай (Китай) — Эна Сибахара (Япония) и Веры Звонарёвой (нейтральный атлет).

    Данилина и Крунич посеяны на турнире под седьмым номером.

    Отметим, что 29 января свой полуфинал в одиночном разряде сыграет другая казахстанка Елена Рыбакина, ее соперницей будет американка Джессика Пегула. Зангар Нурланулы в юниорской сетке сыграет четвертьфинал против Томпсона Кая рано утром 30 января.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
