Зангар Нурланулы пробился в четвертьфинал юниорского Australian open

В матче третьего круга Зангар Нурланулы, занимающий 12 место в юниорском мировом рейтинге ITF и 1782 место во взрослом мировом рейтинге АТР, играл с нейтральным атлетом Савой Рыбкиным, который занимает в юниорском мировом рейтинге соседнее 13 место.

Казахстанец без особых проблем разобрался с оппонентом, обыграв его в двух сетах со счетом 6:1, 6:4.

В четвертьфинале Зангар Нурланулы сыграет Каем Томпсоном из Гонконга, который громит всех своих соперников на Australian open и не проиграл ни одного сета.

Другие казахстанские юниоры – Дамир Жалгасбай и Даниэль Тазабеков - уже покинули турнир Большого шлема в Австралии на более ранних стадиях.

Отметим, что во взрослой части соревнований борьбу за победу продолжает Елена Рыбакина.

Представительница Казахстана пробилась в полуфинал, обыграв в четвертьфинале Игу Швентек из Польши. В парном разряде Анна Данилина (Казахстан) и Алекандра Крунич (Сербия) также вышли в полуфинал, обыграв в четвертьфинале пару Тейлор Таунсенд (США) – Катерина Синякова (Чехия).