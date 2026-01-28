РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:55, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Зангар Нурланулы пробился в четвертьфинал юниорского Australian open

    Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы продолжает успешные выступления в юниорской сетке первого в новом сезоне турнира Большого шлема Australian open, передает Kazinform.

    Зангар Нурланулы
    Фото: ФТК

    В матче третьего круга Зангар Нурланулы, занимающий 12 место в юниорском мировом рейтинге ITF и 1782 место во взрослом мировом рейтинге АТР, играл с нейтральным атлетом Савой Рыбкиным, который занимает в юниорском мировом рейтинге соседнее 13 место.

    Казахстанец без особых проблем разобрался с оппонентом, обыграв его в двух сетах со счетом 6:1, 6:4.

    В четвертьфинале Зангар Нурланулы сыграет Каем Томпсоном из Гонконга, который громит всех своих соперников на Australian open и не проиграл ни одного сета.

    Другие казахстанские юниоры – Дамир Жалгасбай и Даниэль Тазабеков -  уже покинули турнир Большого шлема в Австралии на более ранних стадиях. 

    Отметим, что во взрослой части соревнований борьбу за победу продолжает Елена Рыбакина.

    Представительница Казахстана пробилась в полуфинал, обыграв в четвертьфинале Игу Швентек из Польши.  В парном разряде Анна Данилина (Казахстан) и Алекандра Крунич (Сербия) также вышли в полуфинал, обыграв в четвертьфинале пару Тейлор Таунсенд (США) – Катерина Синякова (Чехия). 

    Теги:
    Спорт Теннис
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают