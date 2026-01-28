07:43, 28 Январь 2026 | GMT +5
Елена Рыбакина разгромила вторую ракетку мира и вышла в полуфинал Australian Open
Пятая ракетка мира Елена Рыбакина в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек со счётом 7:5, 6:1, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Матч продолжался 1 час и 35 минут. За это время Рыбакина выполнила 10 подач навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Елена сыграет с победительницей матча двух представительниц США Джессика Пегула (6 WTA) — Аманда Анисимова (4 WTA).
Ранее в битве за выход в четвертьфинал Рыбакина одолела бельгийку Элизе Мертенс.