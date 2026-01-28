РУ
    07:43, 28 Январь 2026

    Елена Рыбакина разгромила вторую ракетку мира и вышла в полуфинал Australian Open

    Пятая ракетка мира Елена Рыбакина в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии обыграла вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек со счётом 7:5, 6:1, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Елена Рыбакина
    Фото: ktf.kz

    Матч продолжался 1 час и 35 минут. За это время Рыбакина выполнила 10 подач навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

    В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Елена сыграет с победительницей матча двух представительниц США Джессика Пегула (6 WTA) — Аманда Анисимова (4 WTA).

    Ранее в битве за выход в четвертьфинал Рыбакина одолела бельгийку Элизе Мертенс. 

