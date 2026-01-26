РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:53, 26 Январь 2026

    Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Australian Open

    Выступающая за Казахстан теннисистка Елена Рыбакина в двух сетах разобралась со своей соперницей в четвертом круге Australian open и пробилась в четвертьфинал первого в нынешнем сезоне турнира Большого шлема, передает Kazinform.

    Фото: sports.kz

    В четвертом круге Рыбакина сыграла с бельгийкой Элизе Мертенс. Представительница Казахстана контролировала ход игры и одержала победу со счетом 6:1, 6:3. 

    За матч Рыбакина совершила 10 эйсов, взяла 4 из 9 брейк-поинтов, набрала 30 очков на приеме и выиграла 8 геймов на подаче. 

    Соперница Рыбакиной по четвертьфиналу станет известна позже и определится в матче между второй ракеткой мира Игой Швентек из Польши и австралийкой Мэддисон Инглис. Рыбакина, к слову, занимает пятое место в мировом рейтинге WTA.

    Отметим, что из казахстанцев кроме Рыбакиной во взрослой части Australian open продолжает играть Анна Данилина, остальные завершили выступления.

    В юниорской сетке Australian open казахстанские теннисисты выступают довольно успешно. 

