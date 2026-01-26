Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Australian Open

В четвертом круге Рыбакина сыграла с бельгийкой Элизе Мертенс. Представительница Казахстана контролировала ход игры и одержала победу со счетом 6:1, 6:3.

За матч Рыбакина совершила 10 эйсов, взяла 4 из 9 брейк-поинтов, набрала 30 очков на приеме и выиграла 8 геймов на подаче.

Соперница Рыбакиной по четвертьфиналу станет известна позже и определится в матче между второй ракеткой мира Игой Швентек из Польши и австралийкой Мэддисон Инглис. Рыбакина, к слову, занимает пятое место в мировом рейтинге WTA.

Отметим, что из казахстанцев кроме Рыбакиной во взрослой части Australian open продолжает играть Анна Данилина, остальные завершили выступления.

В юниорской сетке Australian open казахстанские теннисисты выступают довольно успешно.