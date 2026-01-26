17-летний казахстанский теннисист вышел в 1/8 финала Australian Оpen

В первом круге Зангар, занимающий 1782 место во взрослом рейтинге АТР и 12-ю позицию в мировом рейтинге ITF среди юниоров, без особых проблем выиграл у тайца Кунанана Пантараторна, занимающего 1785-е место в рейтинге ATP. Счет матча - 6:2, 6:1 в пользу казахстанца.

Во втором круге юниорской сетки Australian Оpen Зангар Нурланулы провел матч с местным спортсменом Таикой Такизавой. Несмотря на отсутствие у австралийца рейтинга АТР, он смог оказать серьезнейшее сопротивление Зангару Нурланулы. Казахстанцу пришлось потратить 1 час 40 минут, чтобы добиться победы в трех сетах со счетом 7:5, 1:6, 6:3.

В 1/8 финале Зангар Нурланулы сыграет с нейтральным атлетом 16-летним Саввой Рыбкиным, который находится на 2195-й позиции во взрослом рейтинге ATP.

Отметим, что среди взрослых из числа спортсменов, представляющих Казахстан, состязание за победу продолжает Елена Рыбакина в женском одиночном разряде, в четвертом круге она сыграет с бельгийкой Элизой Мертенс.

Также Анна Данилина, которая продолжает участие в парном и смешанном разряде.

Покинули турнир после четвертого круга Юлия Путинцева и Александр Бублик, еще на более ранних стадиях турнира Большого шлема из сетки выбыли Зарина Дияс и Александр Шевченко.