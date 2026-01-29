РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:20, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Елена Рыбакина вышла в финал Australian Open-2026

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала финалисткой турнира Большого шлема Australian Open-2026, передает Kazinform.

    Елена Рыбакина
    Фото: КТФ

    В полуфинале Рыбакина взяла верх над американкой Джессикой Пегулой — 6:3, 7:6 (9:7). Напряженный матч продлился 1 час и 40 минут.

    Игру за титул в финале Рыбакина проведет против теннисистки из Беларуси Арины Соболенко.
    Напомним, что ранее в финал Australian Open в парном разряде вышла казахстанка Анна Данилина в дуэте с сербкой Александрой Крунич.

    Также битву за награды в юниорской сетке продолжат казахстанский теннисист Зангар Нурланулы. 

    Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина сохранила за собой место в топ-5 мирового рейтинга.

    Теги:
    Спорт Елена Рыбакина Теннис
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
