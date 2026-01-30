РУ
    08:55, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Зангар Нурланулы вышел в полуфинал Australian open

    Казахстанский теннисист 17-летний Зангар Нурланулы впервые в карьере стал полуфиналистом турнира Большого шлема Australian open в юниорской части соревнований, передает Kazinform.

    Зангар Нурланулы
    Фото: ktf.kz

    В одиночном разряде среди парней на Australian open в четвертьфинале сошлись на корте Зангар Нурланулы, занимающий 12 место в юниорском мировом рейтинге ITF, и молодой теннисист из Гонконга Кай Томпсон, располагающийся на 48 позиции в мировом рейтинге ITF. 

    Матч между Нурланулы и Томпсоном длился 2 часа и 50 минут. В итоге в тяжелейшем матче победу одержал казахстанский теннисист со счетом 3:6, 7:6(7:4), 6:4.

    Таким образом, Зангар Нурланулы впервые в карьере и впервые в истории казахстанского тенниса становится полуфиналистом юниорской сетки Australian Open в одиночном разряде. В прошлом году в юниорской сетке другого турнира Большого шлема - US Open, Зангар Нурланулы также дошел до полуфинала.

    В полуфинале Зангар Нурланулы сыграет с победителем четвертьфинального матча между американцем Китаном Гансом и Куан Чоу Ченом из Китайского Тайбея.

    Ранее финалистками во взрослой части соревнований стали Елена Рыбакина и Анна Данилина.

