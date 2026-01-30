РУ
    12:49, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Цифровой паспорт волонтера создадут в Казахстане

    Если в 2020 году в Казахстане насчитывалось 50 тысяч волонтеров, то сегодня их уже 300 тысяч. Об этом сообщил Глава государства, выступая на Форуме волонтеров, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    - Казахстан поддерживает стремление наших граждан стать волонтерами и заняться полезными для общества делами. Сегодня в нашей стране успешно функционируют один национальный и 20 региональных фронт-офисов. Число участников этого движения также растет. Если в 2020 году в Казахстане насчитывалось 50 тысяч волонтеров, то сегодня их уже 300 тысяч.

    Почти в четыре раза увеличилось и количество организаций, занимающихся полезной для страны работой. Сейчас их более 800.

    Сейчас волонтеры выступают с важными инициативами в сферах экологии, образования, культуры и других направлениях. В этом контексте стоит выделить проекты «Жас ағаш», «Эко бақылау» и «Білім волонтерлері». Данные начинания, объединившие около 100 тысяч добровольцев, приносят неоценимую пользу нашей стране. Искренне верю в созидательную силу молодежи – в каждого из вас. Мы доказали, что, объединив усилия, способны на масштабные дела. На нынешнем этапе важно не сбавлять темп и двигаться вперед, отвечая на вызовы современности. Теперь хотел бы поделиться видением дальнейших перспектив развития волонтерского движения, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства поддержал идею создания цифрового паспорта волонтера

    - Необходимо широко внедрять новые технологии в волонтерскую деятельность. В Послании мною поставлена задача в течение трех лет превратить Казахстан в полностью цифровое государство. Работа в этом направлении уже идет. Передовые технологии, и прежде всего искусственный интеллект, начинают проникать во все сферы жизни страны. Волонтерское движение не должно оставаться в стороне. Полностью поддерживаю идею создания цифрового паспорта волонтера, - сказал Президент.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
