Президент: Быть добровольцем — значит совершать благие дела, творить добро

— Здесь собрались представители молодежи из разных регионов страны. В каждом из вас я вижу подлинных патриотов, созидательных и неравнодушных молодых людей, которые трудятся во благо общества, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Президент, этот год во всем мире проходит под знаком Международного года волонтеров.

— Как вы знаете, с данной инициативой я выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Наше предложение получило глобальную поддержку. Казахстан как передовая страна продвигает общие для всего человечества ценности и передает их будущим поколениям. Быть добровольцем — значит совершать благие дела, творить добро, быть примером для других, верно служить своей Родине и заботиться о ней. Только люди с благородными помыслами и чистым сердцем встают на этот путь. Становясь волонтерами, они посвящают себя неустанному труду. Без преувеличения можно заявить, что волонтерское движение является отражением прогрессивно мыслящего общества, — заявил Глава государства.