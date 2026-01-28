В Казахстане разоблачили около 200 компаний, незаконно обналичивающих деньги

— Расширен и укреплен кадровый состав, усилена материально-техническая база, решены многие социальные вопросы — от увеличения зарплаты до обеспечения жильем. Считаю, что в случае необходимости в структуру Агентства можно дополнительно ввести три генеральских должности. Это решение позволит повысить статус действительно лучших сотрудников, работающих в регионах. Остается только работать. Безусловно, определенные результаты достигнуты. Активно развивается международное сотрудничество. Страна успешно прошла проверку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force). С 2023 года Казахстан представляет интересы Евразийского региона в объединении финансовых разведок Группы «Эгмонт». Налажено конструктивное партнерство с 20 крупными криптобиржами. Впервые в Центральной Азии у нас создано подразделение по блокчейн-анализу «Криптон». В прошлом году разоблачено около двухсот компаний, незаконно обналичивающих деньги с общим оборотом свыше 500 миллиардов тенге. Ликвидировано более 80 организованных преступных группировок и свыше 100 финансовых пирамид. Все это, безусловно, содействует укреплению экономической безопасности страны, — сказал Глава государства.