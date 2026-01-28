Отставание в технологиях может угрожать нацбезопасности — Президент Казахстана

— Масштабное внедрение цифровых подходов и систем искусственного интеллекта в деятельность Агентства — это безотлагательная и крайне важная задача. Очевидно, что без этого эффективная работа невозможна. Сегодня противостояние между силовыми структурами и преступным миром перешло в технологическую плоскость. Преступники стали активно применять искусственный интеллект. Если правоохранительные органы, включая Агентство по финансовому мониторингу, будут отставать в технологическом плане, эта ситуация может привести к угрозам национальной безопасности. Чтобы идти в ногу со временем, мы обязаны действовать на опережение и принимать выверенные решения. Правоохранительные органы, опираясь на лучшие цифровые решения, своей систематической и активной деятельностью призваны обеспечить скорость и качество проводимых в стране преобразований. Это особенно важно в условиях масштабной экономической трансформации Казахстана, — отметил он.