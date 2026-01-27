Конституционная реформа даст позитивный импульс развитию Казахстана — Токаев

Глава государства был проинформирован о результатах состоявшихся заседаний Конституционной комиссии. Эльвира Азимова доложила, что для обеспечения прозрачности деятельности Комиссии все заседания публично транслируются в медиапространстве, в том числе в специальном телеграмм-канале.

Председатель Конституционной комиссии сообщила, что в течение полугода проходило широкое общественное обсуждение Конституционной реформы. На электронные платформы поступило более 2 тысяч инициативных предложений от граждан, ученых-правоведов, экспертов, юристов, политических партий, неправительственных организаций, профессиональных и бизнес-сообществ.

На состоявшихся заседаниях членами Комиссии были разработаны и совместно рассматриваются концептуально новые редакции преамбулы, ряда статей и разделов Конституции.

Глава государства отметил, что предстоящая Конституционная реформа даст позитивный импульс развитию страны. В свою очередь работа Комиссии является важным знаковым шагом Конституционной реформы.

Напомним, Президент Казахстана 21 января подписал указ о создании Конституционной комиссии.

В состав комиссии вошли более 100 человек, включая членов Национального курултая, известных юристов, руководителей СМИ, председателей маслихатов и представителей общественных советов.

Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе состоялось 24 января. Второе и третье заседания — 26 января.

Как сообщалось ранее, комиссия по Конституционной реформе переходит к подготовке проекта поправок.