    17:31, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Конституционная реформа даст позитивный импульс развитию Казахстана — Токаев

    Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционной комиссии — председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, заместителя председателя Конституционной комиссии — Государственного советника Ерлана Карина и члена Конституционной комиссии — Помощника Президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства принял председателя Конституционной комиссии
    Фото: Акорда

    Глава государства был проинформирован о результатах состоявшихся заседаний Конституционной комиссии. Эльвира Азимова доложила, что для обеспечения прозрачности деятельности Комиссии все заседания публично транслируются в медиапространстве, в том числе в специальном телеграмм-канале.

    Председатель Конституционной комиссии сообщила, что в течение полугода проходило широкое общественное обсуждение Конституционной реформы. На электронные платформы поступило более 2 тысяч инициативных предложений от граждан, ученых-правоведов, экспертов, юристов, политических партий, неправительственных организаций, профессиональных и бизнес-сообществ.

    На состоявшихся заседаниях членами Комиссии были разработаны и совместно рассматриваются концептуально новые редакции преамбулы, ряда статей и разделов Конституции.

    Глава государства отметил, что предстоящая Конституционная реформа даст позитивный импульс развитию страны. В свою очередь работа Комиссии является важным знаковым шагом Конституционной реформы.

    Напомним, Президент Казахстана 21 января подписал указ о создании Конституционной комиссии.

    С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

    В состав комиссии вошли более 100 человек, включая членов Национального курултая, известных юристов, руководителей СМИ, председателей маслихатов и представителей общественных советов.

    Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе состоялось 24 января. Второе и третье заседания — 26 января.

    Как сообщалось ранее, комиссия по Конституционной реформе переходит к подготовке проекта поправок. 

