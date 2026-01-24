Перед Конституционной комиссией стоит исключительная миссия — Эльвира Азимова

Комиссию возглавляет председатель Конституционного суда Эльвира Азимова. Заместителями председателя Комиссии определены Государственный советник Ерлан Карин и заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева.

В состав Комиссии вошли депутаты Парламента, председатели маслихатов, руководители СМИ, общественные деятели, представители государственных органов, общественных советов регионов, экспертного и научного сообществ.

Эльвира Азимова отметила, что перед Конституционной комиссией стоит исключительная миссия.

8 сентября 2025 года Президент в Послании народу «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» заявил о новой политической реформе, которая окажет серьезное положительное воздействие на дальнейший ход социально-экономического развития нашей страны в эпоху искусственного интеллекта. Глава государства инициировал создание однопалатного Парламента в нашей стране на основе концепции «Сильный Президент — Влиятельный Парламент — Подотчетное Правительство».

— Как Вы знаете, с октября 2025 года работала рабочая группа по разработке парламентской реформы. В ее состав вошли известные юристы и эксперты, представители политических партий и общественных организаций. В течение этого периода рабочая группа тщательно изучала и систематизировала все предложения, а также проанализировала поступившие от граждан предложения. Поступившие предложения граждан касались не только вопроса об однопалатном Парламенте. В этой связи Главой государства было принято решение о создании Комиссии по Конституционной реформе, — сказала она.

Эльвира Азимова озвучила ключевые цели и задачи Конституционной реформы.

— Следует отметить, что на данный момент помимо членов рабочей группы от граждан поступило более 2 тысяч предложений. Создание Конституционной комиссии в расширенном формате стало логическим продолжением работы, проводившейся на протяжении всего этого периода, а также ответом на тот масштабный общественный запрос, который сформировался в ходе многомесячных дискуссий. Предложенные Президентом на V заседании Национального курултая реформы государственной власти по переходу к однопалатному Парламенту — Курултаю, создание Халық Кеңесі — Народного Совета, учреждение должности Вице-президента и иные вопросы требуют комплексной и детальной проработки. Республика Казахстан вступает в новый этап политической модернизации. Главой государства четко обозначено, что дальнейшее развитие невозможно без укрепления институционального баланса, повышения эффективности законодательной власти, усиления системы сдержек и противовесов, а также обновления конституционных механизмов участия общества в управлении государством, — отметила она.

