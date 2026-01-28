Китайcкие инвесторы построят в Казахстане ВИЭ-проекты на два млрд долларов

Как сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, соглашение было подписано 12 ноября 2024 года в рамках международного климатического форума COP-29.

— В рамках соглашения предусмотрена реализация трех крупных инвестиционных проектов в области возобновляемой энергетики общей установленной мощностью 1,8 ГВт, в том числе планируется строительство двух ветровых электростанций суммарной мощностью 1,5 ГВт и одной солнечной электростанции мощностью 300 МВт. Данные проекты входят в число самых масштабных проектов в сфере ВИЭ, реализуемых в стране в рамках межгосударственного сотрудничества, — отметил министр.

Реализация проектов планируется на территории Павлодарской, Карагандинской и Туркестанской областей. Выбор данных регионов обоснован высоким потенциалом ветровых и солнечных ресурсов, а также наличием возможности интеграции новых генерирующих мощностей в Единую электроэнергетическую систему Казахстана.

Все проекты предусматривают создание необходимой энергетической инфраструктуры, в том числе строительство объектов подключения к электрическим сетям и внедрение систем накопления электроэнергии.

Совокупный объем инвестиций составляет 2,2 млрд долларов США. Финансирование будет осуществляться с участием международных финансовых институтов и банков.

— Реализация проектов даст значительный социально-экономический эффект, включая создание около 2 000 временных и 204 постоянных рабочих мест, а также обеспечит развитие смежных отраслей экономики. С энергетической и экологической точек зрения, проекты позволят ежегодно производить более 5,7 млрд кВт·ч «зеленой» электроэнергии и будут способствовать сокращению выбросов углекислого газа до 4,5 млн тонн в год, что внесет свой вклад в достижение климатических целей РК, — подчеркнул Аккенженов.

В качестве соинвестора в проекте примет участие АО «Самрук-Энерго».

Сегодня проекты находятся на разных стадиях реализации — от проектно-изыскательских работ до этапа подготовки основных инвестиционных и договорных документов.