Новая Конституция позволит сохранить и развивать ключевые ценности государства — Серик Акылбай

— В проект включен широкий спектр национальных норм, которые имеют не второстепенный, а конституционный характер и обеспечивают фундаментальные основы государственного строя. Речь не о внесении поправок в отдельные статьи. Изменения начинаются с преамбулы и конкретизируют программы ценностей государства. Закрепляются принципы правового и светского государства. Перераспределяются полномочия между ветвями власти. Кроме того, создается новая институциональная структура, включая однопалатный парламент, Народный совет, обновленные модели работы правительства, судебной системы и механизмов защиты прав. В целом это подразумевает комплексное и фундаментальное переосмысление всей системы государственного управления, — подчеркнул председатель Союза юристов.

Серик Акылбай отметил, что с учетом масштаба и глубины предлагаемых изменений говорить не просто о новой редакции действующей Конституции, а о принятии фактически новой Конституции является правильным и оправданным.

— Когда меняются основы организации власти, формируются новые институты, пересматриваются базовые принципы государства, это свидетельствует о качественно новом этапе конституционного развития страны. На мой взгляд, такой шаг объективно законен и своевременен. Действующая Конституция сыграла важную историческую роль, обеспечив формирование и стабильность государства. Однако сегодня государство и общество сталкиваются с новыми вызовами и высокими требованиями к эффективности управления, правовой определённости и защите прав человека, — подчеркнул он.

По его словам, в такой ситуации обновленная, системно подготовленная Конституция становится необходимым инструментом дальнейшего развития страны.