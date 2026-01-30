Новая Конституция позволит сохранить и развивать ключевые ценности государства — Серик Акылбай
Новая Конституция позволит сохранить основные ценности государства и, опираясь на накопленный опыт, развивать их дальше. Об этом на заседании комиссии по Конституционной реформе заявил председатель казахстанского союза юристов Серик Акылбай, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В проект включен широкий спектр национальных норм, которые имеют не второстепенный, а конституционный характер и обеспечивают фундаментальные основы государственного строя. Речь не о внесении поправок в отдельные статьи. Изменения начинаются с преамбулы и конкретизируют программы ценностей государства. Закрепляются принципы правового и светского государства. Перераспределяются полномочия между ветвями власти. Кроме того, создается новая институциональная структура, включая однопалатный парламент, Народный совет, обновленные модели работы правительства, судебной системы и механизмов защиты прав. В целом это подразумевает комплексное и фундаментальное переосмысление всей системы государственного управления, — подчеркнул председатель Союза юристов.
Серик Акылбай отметил, что с учетом масштаба и глубины предлагаемых изменений говорить не просто о новой редакции действующей Конституции, а о принятии фактически новой Конституции является правильным и оправданным.
— Когда меняются основы организации власти, формируются новые институты, пересматриваются базовые принципы государства, это свидетельствует о качественно новом этапе конституционного развития страны. На мой взгляд, такой шаг объективно законен и своевременен. Действующая Конституция сыграла важную историческую роль, обеспечив формирование и стабильность государства. Однако сегодня государство и общество сталкиваются с новыми вызовами и высокими требованиями к эффективности управления, правовой определённости и защите прав человека, — подчеркнул он.
По его словам, в такой ситуации обновленная, системно подготовленная Конституция становится необходимым инструментом дальнейшего развития страны.
— Новая Конституция позволит сохранить ключевые ценности государства и развивать их на основе накопленного опыта. Это создаст условия для устранения правовой неопределенности, повышения согласованности законодательства и укрепления доверия граждан к государству, — заключил Серик Акылбай.