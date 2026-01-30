Касым-Жомарт Токаев призвал повышать экологическую культуру казахстанцев

— Сегодня волонтеры активно занимаются благоустройством населенных пунктов. Только в прошлом году они приняли участие в более чем 1300 мероприятиях в рамках акции «Таза Қазақстан». Кроме того, волонтеры выдвинули множество инициатив просветительского характера. Благодаря таким добрым делам в стране формируется новая экологическая культура. Необходимо активизировать работу в данном направлении, поскольку высокая экологическая культура — это прямое отражение прогрессивности и созидательного потенциала любой нации.

Вхождение в число самых развитых стран мира — ключевой приоритет нашей национальной стратегии.

Особое внимание следует уделить подготовке профессиональных эковолонтеров и формированию устойчивых объединений в каждом регионе. Следует продолжить широкую популяризацию движения «Таза Қазақстан» как общенациональной идеи и элемента государственной политики, — сказал Касым-Жомарт Токаев.