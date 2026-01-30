Касым-Жомарт Токаев призвал повышать экологическую культуру казахстанцев
Необходимо повышать экологическую культуру граждан, ведь это фундаментальная ценность цивилизованного общества. Об этом сообщил Глава государства, выступая на Форуме волонтеров, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Сегодня волонтеры активно занимаются благоустройством населенных пунктов. Только в прошлом году они приняли участие в более чем 1300 мероприятиях в рамках акции «Таза Қазақстан». Кроме того, волонтеры выдвинули множество инициатив просветительского характера. Благодаря таким добрым делам в стране формируется новая экологическая культура. Необходимо активизировать работу в данном направлении, поскольку высокая экологическая культура — это прямое отражение прогрессивности и созидательного потенциала любой нации.
Вхождение в число самых развитых стран мира — ключевой приоритет нашей национальной стратегии.
Особое внимание следует уделить подготовке профессиональных эковолонтеров и формированию устойчивых объединений в каждом регионе. Следует продолжить широкую популяризацию движения «Таза Қазақстан» как общенациональной идеи и элемента государственной политики, — сказал Касым-Жомарт Токаев.