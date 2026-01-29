Завершилась наша футбольная сказка — Рафаэль Уразбахтин о матче в Лондоне

На послематчевой пресс-конференции наставник алматинской команды Рафаэль Уразбахтин отметил значимость полученного опыта и путь, который команда прошла в еврокубках.

— Завершилась наша футбольная сказка. Мы очень рады тому бесценному опыту, который мы получили. Мы сыграли с топ-командами и привезли эти топ-клубы в Казахстан, — сказал Уразбахтин.

По его словам, благодаря выступлению алматинского клуба значительно увеличился интерес болельщиков к футболу, а участие команды в Лиге чемпионов, по его мнению, в определенной степени стало импульсом для более динамичного развития казахстанского футбола.

Говоря о матче с «Арсеналом», главный тренер подчеркнул высокий уровень соперника и самоотдачу своих подопечных.

— Мы играли с топ-командой, и для нас это бесценный опыт. Ребята — молодцы, мы поблагодарили их за самоотдачу. С первых минут матча немного не разобрались. Возможно, сказалось волнение. Мы договаривались направлять игру соперника во фланги, закрывать центр и не позволять вертикальные передачи. Однако уже на третьей минуте допустили ошибку и пропустили быстрый гол, — рассказал главный тренер алматинцев.

Он добавил, что назначенный в ответной атаке пенальти позволил «Кайрату» вернуться в игру, отметив, что без этого забитого мяча команде было бы значительно сложнее в психологическом плане.

Отдельно наставник «Кайрата» поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что даже на 60-тысячном «Эмирэйтс» команда отчетливо слышала своих фанатов.

В завершение Уразбахтин отметил, что команда достойно прошла серьезное испытание в Лондоне.

— Для нас было важно пройти этот экзамен — матч с топ-клубом. Я говорил, что ребята оставят все силы на поле, и, считаю, мы это сделали. Мы провели этот матч достойно, — заключил главный тренер алматинцев.

Напомним, «Кайрат» уступил лондонскому «Арсеналу» со счётом 3:2 и завершил выступление в Лиге чемпионов.