Проект Конституции укрепляет основы государственности — Бакыт Нурмуханов

По его словам, предлагаемые изменения переутверждают базовые конституционные принципы, одновременно усиливая ключевые акценты. Это, как отметил спикер, создаeт условия для полноценной реализации прав человека и обеспечения верховенства права на основе Конституции.

– Новшества, предусмотренные в представленном проекте новой Конституции Республики Казахстан, отвечают стратегическим задачам развития общества и государства и создают условия для полноценной реализации прав человека и обеспечения верховенства права, — подчеркнул Бакыт Нурмуханов.

Он также отметил, что положения проекта полностью соответствуют логике и целям концепции «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» и формируют устойчивую институциональную основу для дальнейшего развития страны.

– Заложенные в проекте Конституции положения создают основу для начала качественно нового этапа эволюции государства и общества, — отметил судья Конституционного Суда.

Вместе с тем Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что предложения членов Конституционной комиссии, а также активных граждан и организаций имеют важное значение и станут ценным источником при дальнейшей работе над проектом Основного закона.