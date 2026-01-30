Проект Конституции укрепляет основы государственности — Бакыт Нурмуханов
Судья Конституционного суда Республики Казахстан Бакыт Нурмуханов на шестом заседании Конституционной комиссии заявил, что представленный проект новой Конституции соответствует стратегическим задачам развития общества и государства и направлен на укрепление основ казахстанской государственности, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, предлагаемые изменения переутверждают базовые конституционные принципы, одновременно усиливая ключевые акценты. Это, как отметил спикер, создаeт условия для полноценной реализации прав человека и обеспечения верховенства права на основе Конституции.
– Новшества, предусмотренные в представленном проекте новой Конституции Республики Казахстан, отвечают стратегическим задачам развития общества и государства и создают условия для полноценной реализации прав человека и обеспечения верховенства права, — подчеркнул Бакыт Нурмуханов.
Он также отметил, что положения проекта полностью соответствуют логике и целям концепции «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» и формируют устойчивую институциональную основу для дальнейшего развития страны.
– Заложенные в проекте Конституции положения создают основу для начала качественно нового этапа эволюции государства и общества, — отметил судья Конституционного Суда.
Вместе с тем Бакыт Нурмуханов подчеркнул, что предложения членов Конституционной комиссии, а также активных граждан и организаций имеют важное значение и станут ценным источником при дальнейшей работе над проектом Основного закона.