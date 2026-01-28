РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:38, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Токаев: Безграмотность, алчность и коррупция несовместимы с патриотизмом

    Безграмотный человек, тем более жадный и алчный, склонный к проявлениям коррупции, никак не может быть патриотом по определению. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    совещание в АФМ
    Фото: Акорда

    — От сотрудников финансовой разведки жду проявления истинного патриотизма, ответственного и созидательного, который несовместим с коррупцией, алчностью, безграмотностью. Безграмотный человек, тем более жадный и алчный, склонный к проявлениям коррупции, никак не может быть патриотом по определению. Конечно, он может называть себя патриотом, высказывать какие-то лозунги, но самом деле он не патриот, и все об этом знают. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы правильно понимали патриотизм. Я об этом говорил на заседании Национального курултая в Кызылорде. Сейчас мы работаем над текстом новой Конституции, и там, я думаю, мы сможем провести формулировку, тезис о патриотизме, ответственном и созидательном патриотизме. Настоящий патриот должен хорошо работать на каждом участке, будь это Агентство по финансовому мониторингу или предприятие с госсобственностью, или частное предприятие, будь это университет, школа. Каждый на своем участке должен хорошо работать, и тогда мы сможем говорить о том, что он патриот. В целом, эти меры не должны препятствовать работе государства по исполнению социальных обязательств и негативно отразиться на своевременном освоении бюджетных средств. Нельзя упускать из виду вопросы информационной и коммерческой безопасности, а также защиты персональных данных, — подчеркнул Глава государства.

    Также в ходе совещания Президент заявил, что первоочередной задачей является упорядочение финансовых потоков в социальной сфере. 

    Теги:
    Коррупция Акорда Президент АФМ Общество Патриотизм
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают