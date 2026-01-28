Токаев: Безграмотность, алчность и коррупция несовместимы с патриотизмом

— От сотрудников финансовой разведки жду проявления истинного патриотизма, ответственного и созидательного, который несовместим с коррупцией, алчностью, безграмотностью. Безграмотный человек, тем более жадный и алчный, склонный к проявлениям коррупции, никак не может быть патриотом по определению. Конечно, он может называть себя патриотом, высказывать какие-то лозунги, но самом деле он не патриот, и все об этом знают. Поэтому здесь очень важно, чтобы мы правильно понимали патриотизм. Я об этом говорил на заседании Национального курултая в Кызылорде. Сейчас мы работаем над текстом новой Конституции, и там, я думаю, мы сможем провести формулировку, тезис о патриотизме, ответственном и созидательном патриотизме. Настоящий патриот должен хорошо работать на каждом участке, будь это Агентство по финансовому мониторингу или предприятие с госсобственностью, или частное предприятие, будь это университет, школа. Каждый на своем участке должен хорошо работать, и тогда мы сможем говорить о том, что он патриот. В целом, эти меры не должны препятствовать работе государства по исполнению социальных обязательств и негативно отразиться на своевременном освоении бюджетных средств. Нельзя упускать из виду вопросы информационной и коммерческой безопасности, а также защиты персональных данных, — подчеркнул Глава государства.