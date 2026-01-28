Фонд социального медстрахования передали в ведение Министерства финансов РК
Внесены изменения в постановление «О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности», передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно изменениям, Фонд социального медицинского страхования исключен из перечня организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения, и передан в ведение Министерства финансов Республики Казахстан.
Постановление Правительства вступает в силу со дня его подписания.
Напомним, Министерство финансов провело комплексный анализ деятельности Фонда. IT-аудит выявил массовые приписки и фиктивные услуги. По итогам аудита Премьер-министр Олжас Бектенов поручил передать ФСМС в Минфин.
В АФМ сообщили, что в 2025 году в производстве Службы экономических расследований находилось пять уголовных дел, связанных с хищением средств ФСМС.