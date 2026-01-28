РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:28, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Фонд социального медстрахования передали в ведение Министерства финансов РК

    Внесены изменения в постановление «О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности», передает корреспондент агентства Kazinform.

    осмс
    Фото: Kazinform

    Согласно изменениям, Фонд социального медицинского страхования исключен из перечня организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения, и передан в ведение Министерства финансов Республики Казахстан.

    Постановление Правительства вступает в силу со дня его подписания.

    Напомним, Министерство финансов провело комплексный анализ деятельности Фонда. IT-аудит выявил массовые приписки и фиктивные услуги. По итогам аудита Премьер-министр Олжас Бектенов поручил передать ФСМС в Минфин.

    В АФМ сообщили, что в 2025 году в производстве Службы экономических расследований находилось пять уголовных дел, связанных с хищением средств ФСМС.

    Теги:
    Минфин РК Правительство РК Медстрахование
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают