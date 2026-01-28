АФМ расследует пять дел о хищениях средств ФСМС

В ответе на запрос Kazinform в АФМ сообщили, что в 2025 году в производстве Службы экономических расследований находилось пять уголовных дел, связанных с хищением средств ФСМС. По ним в качестве подозреваемых проходят пять человек. По результатам следствия одно уголовное дело направлено в суд, по четырем досудебные расследования продолжаются.

В агентстве отметили, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению и могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора - в объеме, не противоречащем интересам расследования и не нарушающем права и законные интересы других лиц.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая заявил о серьезных нарушениях в Фонде социального медицинского страхования и потребовал выявить бенефициаров коррупционных схем в социальной сфере.

Министерство финансов провело комплексный анализ деятельности Фонда. IT-аудит выявил массовые приписки и фиктивные услуги. По итогам аудита Премьер-министр Олжас Бектенов поручил передать ФСМС в Минфин.

Олжас Бектенов заявил, что виновные в хищениях в ФСМС будут наказаны.