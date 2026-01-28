РУ
    АФМ расследует пять дел о хищениях средств ФСМС

    В Агентстве РК по финансовому мониторингу прокомментировали расследование уголовных дел, связанных с деятельностью Фонда социального медицинского страхования, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    АФМ
    Фото: АФМ

    В ответе на запрос Kazinform в АФМ сообщили, что в 2025 году в производстве Службы экономических расследований находилось пять уголовных дел, связанных с хищением средств ФСМС. По ним в качестве подозреваемых проходят пять человек. По результатам следствия одно уголовное дело направлено в суд, по четырем досудебные расследования продолжаются. 

    В агентстве отметили, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению и могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора - в объеме, не противоречащем интересам расследования и не нарушающем права и законные интересы других лиц.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая заявил о серьезных нарушениях в Фонде социального медицинского страхования и потребовал выявить бенефициаров коррупционных схем в социальной сфере.

    Министерство финансов провело комплексный анализ деятельности Фонда. IT-аудит выявил массовые приписки и фиктивные услуги. По итогам аудита Премьер-министр Олжас Бектенов поручил передать ФСМС в Минфин.

    Олжас Бектенов заявил, что виновные в хищениях в ФСМС будут наказаны.

