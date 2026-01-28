Касым-Жомарт Токаев поручил АФМ усилить аналитическую работу с использованием ИИ

— Недавно мною подписан новый Закон «О профилактике правонарушений», который впервые определил Агентство по финансовому мониторингу полноценным субъектом профилактики экономической преступности. В связи с этим требуются новые эффективные методы превенции. Важно предотвращать преступления, а не бороться с их последствиями, особенно учитывая, что причиненный ущерб зачастую возместить довольно сложно. В 2023 году ущерб оценивался в 325 млрд тенге, возмещено 53 млрд, или 16,5%. В 2024 году ущерб достиг 4,4 трлн тенге, возмещено 236 млрд, или 5,5%. В 2025 году ущерб оценивался в 135 млрд, то есть произошло значительное снижение ущерба, возмещено 20 млрд, или 14,8%. Эффективность профилактической работы тесно связана с развитием цифровых аналитических инструментов. Информационные системы Агентства позволяют обрабатывать большие массивы данных и значительно экономить бюджетные средства. Но этот опыт требует масштабирования, — отметил Президент.