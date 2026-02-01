Чувствовала поддержку: Рыбакина поблагодарила Казахстан после триумфа на Australian Open

— Сложно найти слова сейчас. Конечно, хочу поздравить Арину с отличными результатами в последние годы. Знаю, что это сложно. Надеюсь, мы сыграем много финалов в ближайшие годы. И спасибо твоей команде за ту работу, что вы сделали, — сказала Рыбакина во время церемонии награждения.

Она также поблагодарила Казахстан и болельщиков, которые ее поддерживали.

— Хочу поблагодарить вас за создание прекрасной атмосферы, это была битва. Спасибо большое Казахстану! Спасибо моим болельщикам, я чувствовала поддержку. Спасибо всем за этот турнир! Это действительно «счастливый шлем» – наслаждаюсь каждый раз, когда здесь и играю перед вами. Спасибо моей команде! Без вас меня бы здесь не было. Многое происходит, и я очень рада, что мы смогли достичь такого результата. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе, — добавила она.

Отметим, что Елена Рыбакина впервые в карьере стала чемпионкой Открытого чемпионата Австралии. В финале она уверенно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко (Беларусь) со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

На пути к титулу первая ракетка Казахстана в 1/4 финала победила вторую сеянную Игу Швентек, в полуфинале —шестой номер посева Джессику Пегулу.

Напомним, что в 2023 году Елена и Арина уже играли в финале, тогда матч также закончился в трех сетах, но в пользу Соболенко.

Для Елена Рыбакиной это десятая победа подряд над игроком топ-10, 20-я победа в последних 21 матчах, второй титул турнира Большого Шлема после Уимблдона 2022 в одиночном разряде и 12-й титул в карьере.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой в финале теннисного турнира Australian Open.