Нужно обеспечить дальнейшее участие Казахстана в Программе добровольцев ООН - Токаев

— Предстоит усилить международное взаимодействие. Казахстан участвует в Программе добровольцев ООН, что позволяет нашим гражданам приобрести уникальный опыт работы в глобальных волонтерских структурах. Важно обеспечить дальнейшее участие наших добровольцев в этой Программе, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Также Президент отметил, что следует создавать новые платформы для обмена опытом и координации волонтерских инициатив на международном уровне:

— Помимо ООН, Казахстан развивает добровольческое движение в рамках таких очень важных организаций, как ШОС, СВМДА, СНГ. К примеру, в этом году по нашей инициативе в Казахстане пройдет первый Форум волонтеров стран — участниц Содружества Независимых Государств.

Глава государства напомнил, что в Казахстане проводится Международный год добровольцев под девизом «Вместе — ради устойчивого будущего!»

В рамках Регионального экологического саммита, который состоится под эгидой ООН в Астане в апреле нынешнего года, намечена специальная сессия по волонтерству. Это мероприятие будет способствовать реализации лучших волонтерских проектов в сфере экологии.

Кроме того, запланированы Неделя действий на Каспийском море и Международная волонтерская неделя восстановления природы Приаралья. Для участия в них будут приглашены волонтеры из разных стран.