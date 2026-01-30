РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:56, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Нужно обеспечить дальнейшее участие Казахстана в Программе добровольцев ООН - Токаев

    Глава государства в ходе выступления на Форуме волонтеров выразил мнение о том, что следует создавать новые платформы для обмена опытом и координации волонтерских инициатив на международном уровне, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Нужно обеспечить дальнейшее участие Казахстана в Программе добровольцев ООН - Токаев
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    — Предстоит усилить международное взаимодействие. Казахстан участвует в Программе добровольцев ООН, что позволяет нашим гражданам приобрести уникальный опыт работы в глобальных волонтерских структурах. Важно обеспечить дальнейшее участие наших добровольцев в этой Программе, — отметил Касым-Жомарт Токаев. 

    Также Президент отметил, что следует создавать новые платформы для обмена опытом и координации волонтерских инициатив на международном уровне:

    — Помимо ООН, Казахстан развивает добровольческое движение в рамках таких очень важных организаций, как ШОС, СВМДА, СНГ. К примеру, в этом году по нашей инициативе в Казахстане пройдет первый Форум волонтеров стран — участниц Содружества Независимых Государств.

    Глава государства напомнил, что в Казахстане проводится Международный год добровольцев под девизом «Вместе — ради устойчивого будущего!» 

    В рамках Регионального экологического саммита, который состоится под эгидой ООН в Астане в апреле нынешнего года, намечена специальная сессия по волонтерству. Это мероприятие будет способствовать реализации лучших волонтерских проектов в сфере экологии.

    Кроме того, запланированы Неделя действий на Каспийском море и Международная волонтерская неделя восстановления природы Приаралья. Для участия в них будут приглашены волонтеры из разных стран.

    — Поддерживаю эти инициативы, направленные на сохранение уникальных экосистем нашего обширного региона, — сказал Президент.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда ООН Волонтеры
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
