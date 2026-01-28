Пересмотреть методы взаимодействия АФМ с предпринимателями призвал Глава государства

— Важно устранить барьеры, препятствующие развитию бизнеса. Системная работа в этом направлении идет на протяжении многих лет. Однако от Национальной палаты «Атамекен» и отдельных бизнесменов продолжают поступать жалобы. Все правоохранительные органы должны понимать, что незаконное воспрепятствование бизнесу равносильно тяжелому преступлению против государственных интересов. В первую очередь это касается Агентства по финансовому мониторингу. Ко мне поступают сигналы о том, что в регионах по-прежнему имеет место практика блокирования законного бизнеса с целью извлечения личной выгоды. Предупреждаю: в случае подтверждения таких сведений будут приняты самые строгие меры взыскания и привлечения к ответственности согласно закону. По итогам прошлого года почти 40 процентов, или более тысячи уголовных дел, расследуемых Агентством, прекращено по реабилитирующим основаниям. В 2025 году в производстве находилось 2 710 дел, из них прекращено по реабилитирующим основаниям 1 061. Это не просто показатель. В результате таких действий предприниматели несут убытки, страдает их деловая репутация, растет напряжение в трудовых коллективах. Все это тормозит развитие бизнеса, негативно влияет на инвестиционный климат в стране. Следует пересмотреть методы взаимодействия с предпринимателями. Здесь нужно соблюсти разумный баланс, найти «золотую середину». Если предприниматель совершил финансовое нарушение, нельзя сразу же приостанавливать его хозяйственную деятельность. Ограничительные меры должны применяться только в исключительных случаях, соразмерно правонарушению. В то же время и предприниматели обязаны строго следовать закону, не уходить от налогов, тем более, вовлекаться в мошеннические схемы, злоупотребляя добрым отношением и защитой со стороны государства. Мошенничество для нас неприемлемо, — сказал Глава государства.