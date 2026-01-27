Вопросы защиты и безопасности детей всегда в фокусе внимания Президента — Ерлан Карин

— Сегодня Правительством утверждена Программа «Дети Казахстана», разработанная по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, данному на заседании Национального Курултая в Бурабай. Программа «Дети Казахстана» является продолжением системной и последовательной работы государства в сфере защиты прав детей. Этот комплексный документ консолидирует и систематизирует все действующие механизмы по обеспечению и защите прав детей во всех ключевых сферах, — пишет Ерлан Карин.

По его словам, Программа укрепляет межведомственное взаимодействие госорганов и формирует единое видение развития госполитики в интересах детей на предстоящие годы.

Он также отметил, что Программа «Дети Казахстана» напрямую соответствует целому ряду Целей устойчивого развития ООН.

— План действий Программы на 2026–2030 годы включает 158 новых конкретных мер по совершенствованию системы правовой защиты, безопасности и социальной поддержки детей. В рамках Плана действий предусматриваются меры по охране здоровья, расширению детской инфраструктуры, внедрению цифрового сопровождения маршрута ребенка, обеспечению онлайн-безопасности и т. д, — сообщил Ерлан Карин.

Кроме этого, предусмотрена дальнейшая реализация и актуализация нормативно-правовой базы в сфере прав детей.

— В целом, Программа «Дети Казахстана» представляет собой комплексный и долгосрочный документ, служащий основой госполитики в сфере защиты прав детей и обеспечения благополучия подрастающего поколения. Таким образом, вопросы защиты и безопасности детей являются одними из приоритетных направлений и всегда находятся в фокусе внимания Президента Касым-Жомарта Токаева, — добавил Ерлан Карин.

Ранее сообщалось, что Правительство РК утвердило единую концепцию «Дети Казахстана».