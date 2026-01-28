РУ
    14:44, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Токаев: Нелегальный отток капитала – это прямая угроза экономической безопасности

    Серьезной проблемой стали отмывание доходов и незаконный вывод капитала посредством подпольных криптоопераций. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    совещание в АФМ
    Фото: Акорда

    — В условиях новой фискальной политики поступают сигналы об увеличении объема наличных платежей для сокрытия реальных оборотов. Продавцы в розничной торговле открыто озвучивают две цены за товар — при оплате в безналичной форме и живыми деньгами за вычетом суммы налога. С этим мириться, конечно, нельзя, потому что такие действия перечеркивают усилия государства по совершенствованию налогового администрирования. Серьезной проблемой стали отмывание доходов и незаконный вывод капитала посредством подпольных криптоопераций. На данный момент ликвидировано свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 миллиардов тенге. В рамках дел по ним арестовано имущество на 2,6 млрд тенге. В то же время в социальных сетях продолжается активная реклама обмена денег на крипту. Получается, проблема не решена. По оценкам международных организаций, наша страна — один из лидеров по объему выведенного капитала. При этом осужденных за подобные преступления практически нет. Нелегальный отток капитала — это прямая угроза экономической безопасности. Агентству следует внести конкретные предложения по обозначенным вопросам, — заявил Президент.

