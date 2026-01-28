Президент вручил госнаграды сотрудникам АФМ
Президент вручил группе сотрудников Агентства по финансовому мониторингу государственные награды за образцовое исполнение служебного долга, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В Указе говорится:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За образцовое исполнение служебного долга наградить:
орденом «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы
Байшулакова Азамата Канатовича – советника Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Есенова Ерика Омирбековича – руководителя Департамента экономических расследований по Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»
Ержанұлы Ертілека – оперуполномоченного (дознавателя) Департамента экономических расследований по области Улытау Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Жаналиева Нурбола Арсланбековича – старшего следователя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Искакова Мустафу Шормановича – оперуполномоченного (дознавателя) по особо важным делам Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Умербекова Ержана Мальгаждаровича – заместителя руководителя управления Департамента экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
Агжанбаеву Алию Сериковну – руководителя Национального центра оценки рисков Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 28 января 2026 года
№ 1162.
Напомним, что Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу, где поручил АФМ усилить аналитическую работу с использованием ИИ, назвал главную миссию службы по финансовому мониторингу и призвал АФМ пересмотреть методы взаимодействия с предпринимателями.