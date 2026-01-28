Президент вручил госнаграды сотрудникам АФМ

В Указе говорится:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За образцовое исполнение служебного долга наградить:

орденом «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы

Байшулакова Азамата Канатовича – советника Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Есенова Ерика Омирбековича – руководителя Департамента экономических расследований по Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

Фото: Акорда

медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»

Ержанұлы Ертілека – оперуполномоченного (дознавателя) Департамента экономических расследований по области Улытау Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Жаналиева Нурбола Арсланбековича – старшего следователя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Искакова Мустафу Шормановича – оперуполномоченного (дознавателя) по особо важным делам Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Умербекова Ержана Мальгаждаровича – заместителя руководителя управления Департамента экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Агжанбаеву Алию Сериковну – руководителя Национального центра оценки рисков Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Фото: Акорда

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 28 января 2026 года

№ 1162.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу, где поручил АФМ усилить аналитическую работу с использованием ИИ, назвал главную миссию службы по финансовому мониторингу и призвал АФМ пересмотреть методы взаимодействия с предпринимателями.