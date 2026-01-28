РУ
телерадиокомплекс президента РК
    15:05, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Президент вручил госнаграды сотрудникам АФМ

    Президент вручил группе сотрудников Агентства по финансовому мониторингу государственные награды за образцовое исполнение служебного долга, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    В Указе говорится:

    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1. За образцовое исполнение служебного долга наградить:

    орденом «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы

    Байшулакова Азамата Канатовича – советника Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

    Есенова Ерика Омирбековича – руководителя Департамента экономических расследований по Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

    Фото: Акорда

    медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»

    Ержанұлы Ертілека – оперуполномоченного (дознавателя) Департамента экономических расследований по области Улытау Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

    Жаналиева Нурбола Арсланбековича – старшего следователя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

    Искакова Мустафу Шормановича – оперуполномоченного (дознавателя) по особо важным делам Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

    Умербекова Ержана Мальгаждаровича – заместителя руководителя управления Департамента экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

    медалью «Ерен еңбегі үшін»

    Агжанбаеву Алию Сериковну – руководителя Национального центра оценки рисков Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

    Фото: Акорда

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 28 января 2026 года

    № 1162.

    Напомним, что Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу, где поручил АФМ усилить аналитическую работу с использованием ИИ, назвал главную миссию службы по финансовому мониторингу и призвал АФМ пересмотреть методы взаимодействия с предпринимателями.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Награда АФМ
    Динара Жусупбекова
    Автор
