телерадиокомплекс президента РК
    14:47, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Президент Казахстана заявил о необходимости новых подходов против финансового мошенничества

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании в АФМ заявил, что необходимы новые подходы для противодействия финансовому мошенничеству, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: polisia.kz

    — Агентство ведет активную борьбу с финансовыми пирамидами. Только в прошлом году расследовалось более 140 уголовных дел, закрыто 15 тысяч сайтов и 123 чата с более полумиллионом потенциальных вкладчиков. Но предпринимаемые усилия, разъяснительная работа ситуацию в корне не меняют, хотя есть положительные тенденции. Почему? Потому что мошенники маскируют пирамиды под различные финансовые инструменты, а граждане, попадаясь на их уловки, продолжают терять свои сбережения. Об этом я тоже говорил на заседании Национального курултая в Кызылорде. Поэтому надо выявлять корневые причины проблемы с выработкой эффективных мер по противодействию финансовому мошенничеству. Необходимо рассмотреть вопрос о введении правовой ответственности участников пирамид, вовлекающих граждан в мошеннические схемы и осознающих противоправную природу своей деятельности. Таким мошенникам или преступным элементам надо давать соответствующие сроки тюремного заключения и уголовного наказания. Если такие поправки будут инициированы АФМ, Правительством, я, конечно же, поддержку. Рассмотрите данный вопрос. Без таких кардинальных решений ситуация и дальше будет напоминать борьбу с ветряными мельницами, — отметил Президент.

    Напомним, что Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу, где заявил, что масштабное внедрение цифровых подходов и систем искусственного интеллекта в деятельность Агентства — это безотлагательная и крайне важная задача.

    Также Президент назвал главную миссию службы по финансовому мониторингу.

