Провести полную цифровизацию в сфере регулирования миграции поручил Токаев

— Необходимо провести полную цифровизацию в сфере регулирования миграции. Действительно, это крайне насущная проблема, о которой мы уже давно говорим, но положительные сдвиги пока незначительны. В мире сложилась сложная ситуация. Можно с уверенностью утверждать, что по всему земному шару нарастают миграционные потоки. В таких условиях Казахстан оказывается удобным транзитным хабом и привлекательной страной для долгосрочного пребывания зарубежных мигрантов. В этой связи приоритетной задачей становится модернизация систем временного учета и мониторинга перемещения иностранных граждан для обеспечения миграционного контроля. Поручаю Правительству совместно с КНБ ускорить работу в этой сфере.