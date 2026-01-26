РУ
    14:55, 26 Январь 2026

    Провести полную цифровизацию в сфере регулирования миграции поручил Токаев

    Касым-Жомарт Токаев считает очень важной задачей полную цифровизацию в сфере регулирования миграции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    — Необходимо провести полную цифровизацию в сфере регулирования миграции. Действительно, это крайне насущная проблема, о которой мы уже давно говорим, но положительные сдвиги пока незначительны. В мире сложилась сложная ситуация. Можно с уверенностью утверждать, что по всему земному шару нарастают миграционные потоки. В таких условиях Казахстан оказывается удобным транзитным хабом и привлекательной страной для долгосрочного пребывания зарубежных мигрантов. В этой связи приоритетной задачей становится модернизация систем временного учета и мониторинга перемещения иностранных граждан для обеспечения миграционного контроля. Поручаю Правительству совместно с КНБ ускорить работу в этой сфере.

    Напомним, что Президент провел совещание в Генеральной прокуратуре.

    Глава государства предложил включить принцип «Закон и Порядок» в новую редакцию Конституции и кардинально пересмотреть методы борьбы с киберпреступностью. 

