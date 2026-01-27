Олжас Бектенов поручил создать координационный совет для решения проблем туристических зон

По его словам, многие объекты не обеспечены качественным доступом к интернету.

— Работы либо еще планируются, либо ведутся крайне медленно. Регулярно в СМИ и соцсетях публикуются факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Так, многими предпринимателями игнорируются получение соответствующих заключений. Например, в Карагандинской области на текущий момент из 149 мест массового отдыха заключения санитарно-эпидемиологических служб выданы только 80 объектам, — сказал Премьер.

В частности, он отметил, что из 28 пляжей заключения получили лишь три.

— Имеются большие вопросы к полноценной транспортной доступности к популярным и удаленным туристическим дестинациям с обеспечением надлежащего придорожного сервиса. Кроме того, в некоторых локациях отсутствует стабильное энергоснабжение. Не везде решаются вопросы организации круглосуточных постов медицинского обслуживания, органов правопорядка и спасательных служб. По-прежнему остаются завышенными цены на гостиничные услуги, в кафе и магазинах близ туристических объектов. Множество жалоб поступает от туристов на замусоренность мест отдыха, отсутствие нормальных подъездных путей и автостоянок, — заявил Олжас Бектенов.

Для решения имеющихся проблемных вопросов он поручил создать Оперативный координационный совет с участием всех акиматов, палаты «Атамекен», крупных предпринимателей в сфере туризма с каждого региона, а также отраслевых экспертов.

— Его возглавит Аида Галымовна. Министерству туризма в трехдневный срок внести в Аппарат Правительства проект моего распоряжения. Координационный совет должен в течение месяца обновить План действий к Концепции развития туризма с учетом всех поручений и замечаний Главы государства, — заключил Бектенов.

Ранее министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на заседании Правительства сообщил о нерешенных инфраструктурных проблемах в курортных зонах Казахстана.