Проблемы воды и канализации остаются нерешенными в курортных зонах Казахстана

По его словам, во исполнение поручения Главы государства по приведению туристских направлений в надлежащее состояние совместно с инспекторами Аппарата Правительства и Администрации Президента был осуществлен объезд курортных зон Бурабай, Баянаул, Катон-Карагай, Балхаш, Капчагай, Алаколь (области Абай и Жетысу), Мангистау (побережье Каспийского моря).

— Нерешенными остаются вопросы водоснабжения и центральной канализации в курортных зонах Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областей, а также областей Абай и Жетысу. Отдельного внимания требует вопрос использования воды, в том числе скважин. Эта проблема особа актуальна на восточном побережье Алаколя, — отметил министр.

Также, по его словам, имеется потребность в проведении берегоукрепительных работ с обеих сторон побережья Алаколя. В области Абай ряд баз отдыха расположен в опасной близости к воде, в связи с чем промедление в решении данного вопроса недопустимо. Кроме того, требуется проведение дноуглубительных работ в пляжных зонах Каспийского моря и озера Алаколь в области Жетысу.

Министр отметил, что отдельные курорты не справляются с растущим туристским потоком. В пиковый сезон в курортной зоне Бурабай фиксируются транспортные заторы, а по направлению озера Балхаш наблюдаются нехватка объектов придорожного сервиса, дефицит топлива и многочасовые очереди на автозаправочных станциях.

Для решения всех указанных проблем предлагается инфраструктурные проекты в приоритетных туристских территориях прировнять к общестрановым и критически важным проектам. Соответствующие поправки по определению территорий ПТТ находятся в Сенате.

— Прошу поручить Министерству национальной экономики внести изменения в свои правила. Также имеются проблемы организационного характера на местах по благоустройству, включая нехватку туалетов, мусорных контейнеров. Пляжные зоны зачастую не оборудованы и не зонированы, это относится практически ко всем регионам, — сказал министр.

Он добавил, что несмотря на отчеты регионов об устранении проблем и установлении суммарно более 60 единиц туалетов, при повторном обследовании многие из них были закрыты и не подключены.

Ранее сообщалось, что инвестиции в туризм Казахстана по итогам 2025 года превысили 1,2 трлн тенге.