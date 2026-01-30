РУ
    Дорожную карту развития добровольчества до 2030 года разработают в Казахстане

    Для развития волонтерства необходимы новые системные меры на уровне государства. Об этом заявил Глава государства, выступая на Форуме волонтеров, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Форум волонтеров
    Фото: Акорда

    — В этом году завершается реализация трехлетней Дорожной карты, направленной на развитие добровольчества. Поэтому Правительству следует разработать новый содержательный документ, рассчитанный до 2030 года. Важно оценить эффективность ранее принятых мер и создать дополнительные стимулы для укрепления волонтерского движения с учетом международных обязательств Казахстана, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Жанара Мухамедиярова
