    12:30, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Правительство Казахстана могут лишить части полномочий

    Некоторые полномочия Правительства исключат из Конституции Республики Казахстан, сообщил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    — В соответствующей статье раздела 5 Конституции, определяющей функции Правительства, предлагается исключить полномочия по утверждению государственных программ, а также полномочия в отношении государственных комитетов, в частности — руководить их деятельностью и отменять или приостанавливать действие их актов, — отметил Сарсембаев. 

    Министр уточнил, что в соответствии с новой системой государственного планирования государственные программы не считаются документами этой системы. Такие программы будут разрабатываться и утверждаться по мере необходимости. 

    Он также добавил, что в настоящее время комитеты в структуре исполнительной власти рассматриваются как ведомства центрального исполнительного органа. В связи с этим нет необходимости упоминать их отдельно в Конституции.

