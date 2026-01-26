Правительство Казахстана могут лишить части полномочий

— В соответствующей статье раздела 5 Конституции, определяющей функции Правительства, предлагается исключить полномочия по утверждению государственных программ, а также полномочия в отношении государственных комитетов, в частности — руководить их деятельностью и отменять или приостанавливать действие их актов, — отметил Сарсембаев.

Министр уточнил, что в соответствии с новой системой государственного планирования государственные программы не считаются документами этой системы. Такие программы будут разрабатываться и утверждаться по мере необходимости.

Он также добавил, что в настоящее время комитеты в структуре исполнительной власти рассматриваются как ведомства центрального исполнительного органа. В связи с этим нет необходимости упоминать их отдельно в Конституции.