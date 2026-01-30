РУ
    13:07, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Бизнесу следует уделить особое внимание корпоративному волонтерству - Токаев

    Представителям бизнеса следует уделить особое внимание корпоративному волонтерству и активно поддерживать соответствующие проекты. Об этом сообщил Глава государства, выступая на Форуме волонтеров, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    волонтер
    Фото: Акорда

    - Важным направлением является развитие корпоративного волонтерства. Бизнес должен проявлять социальную ответственность. Государство неизменно поддерживает национальную буржуазию, а наши предприниматели, в свою очередь, должны проявлять заботу о народе и всегда оказывать ему поддержку.

    В истории сохранилось немало примеров этого. Состоятельные граждане строили школы, занимались просветительской деятельностью, издавали книги и газеты, внося огромный вклад в повышение грамотности населения. Одним словом, они сыграли важную роль в формировании новых качеств нации.

    Сегодня также немало щедрых и отзывчивых людей, которые привлекают волонтеров к благотворительным и другим социально значимым мероприятиям.

    Представителям бизнеса следует уделить особое внимание корпоративному волонтерству и активно поддерживать соответствующие проекты. Важно создавать условия для активного участия сотрудников в такой деятельности.

    Государство всегда поддерживает предпринимателей, которые не остаются равнодушными к нуждам народа и проявляют сопричастность к общественным делам.

    В прошлом году мною было принято решение учредить специальный орден «Мейірім». Эта награда станет свидетельством подлинного уважения к настоящим патриотам, заботящимся о народе, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

