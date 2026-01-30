Глава государства: Казахи по своей природе – великодушный и щедрый народ

— Казахи по своей природе — великодушный и щедрый народ. Готовность протянуть руку помощи нуждающемуся является нашим благородным качеством, передающимся из поколения в поколение.

Мерилом высокой духовности для наших предков служили сострадание к ближнему и гармония с природой. Они завещали потомкам хранить верность таким ценностям, как согласие, единство и мир.

Великий Абай определил одной из ключевых граней концепции «Толық адам» («Совершенный человек») готовность творить добро и помогать ближнему.

Вы твердо придерживаетесь этой заповеди и на своем примере показываете, что являетесь истинными «Адал азамат» («Ответственными гражданами»), — заявил Касым-Жомарт Токаев.