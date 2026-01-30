Глава государства: Казахи по своей природе – великодушный и щедрый народ
Мерилом высокой духовности для наших предков служили сострадание к ближнему. Об этом заявил Глава государства в ходе выступления на Форуме волонтеров, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Казахи по своей природе — великодушный и щедрый народ. Готовность протянуть руку помощи нуждающемуся является нашим благородным качеством, передающимся из поколения в поколение.
Мерилом высокой духовности для наших предков служили сострадание к ближнему и гармония с природой. Они завещали потомкам хранить верность таким ценностям, как согласие, единство и мир.
Великий Абай определил одной из ключевых граней концепции «Толық адам» («Совершенный человек») готовность творить добро и помогать ближнему.
Вы твердо придерживаетесь этой заповеди и на своем примере показываете, что являетесь истинными «Адал азамат» («Ответственными гражданами»), — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что именно в периоды суровых испытаний наши волонтеры самоотверженно трудятся, проявляя исключительную ответственность.
— Весь Казахстан стал свидетелем героизма волонтеров во время пандемии. В это сложное время тысячи добровольцев находились на передовой, помогая врачам, сотрудникам правоохранительных органов, учителям и всем нуждающимся. Ярким примером сплоченности стала борьба с беспрецедентными паводками, когда 50 тысяч волонтеров плечом к плечу со спасателями противостояли стихии. Подобных примеров немало. Казахи говорят: «Жақсыны ісінен таны» («Хорошего человека узнаешь по его делам»). Своей деятельностью вы воплощаете в жизнь исконное добросердечие нашего народа, — сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что как Глава государства он придает особое значение добровольческому движению.