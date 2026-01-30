50 тысяч волонтеров плечом к плечу со спасателями противостояли стихии - Токаев о паводках
Глава государства, выступая на Форуме волонтеров, заявил, что поддерживает большинство высказанных предложений и отметил, что даст поручение воплотить в жизнь самые перспективные идеи, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Несомненно, истинный волонтер — это сознательный гражданин, для которого общественное благополучие и национальные интересы являются высшим приоритетом. Пользуясь случаем, хочу выразить вам искреннюю благодарность! Вы находитесь в авангарде всех добрых начинаний, среди людей, вносите значительный вклад в процветание страны. Только что прозвучали глубокие выступления участников, которые высказали ряд конструктивных предложений. Я поддерживаю большинство из них и дам поручение воплотить в жизнь самые перспективные идеи. В народе не зря говорят: «Мудрость приходит с юных лет». Несомненно, будущее Казахстана — в руках таких наших активных и прогрессивных молодых соотечественников.Так держать! — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что именно в периоды суровых испытаний наши волонтеры самоотверженно трудятся, проявляя исключительную ответственность
— Весь Казахстан стал свидетелем героизма волонтеров во время пандемии. В это сложное время тысячи добровольцев находились на передовой, помогая врачам, сотрудникам правоохранительных органов, учителям и всем нуждающимся. Ярким примером сплоченности стала борьба с беспрецедентными паводками, когда 50 тысяч волонтеров плечом к плечу со спасателями противостояли стихии. Подобных примеров немало. Казахи говорят: «Жақсыны ісінен таны» («Хорошего человека узнаешь по его делам»). Своей деятельностью вы воплощаете в жизнь исконное добросердечие нашего народа. Вы знаете, что я как Глава государства придаю особое значение добровольческому движению, — сказал Президент.