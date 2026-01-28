РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:26, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Главный тренер «Арсенала» назвал «Кайрат» серьезным соперником

    В преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Арсеналом» на вопросы журналистов ответил главный тренер лондонцев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Главный тренер «Арсенала» назвал «Кайрат» серьезным соперником
    Фото: Тимур Дюсекеев/Kazinform

    Микель Артета рассказал о тщательном анализе «Кайрата», отметив сильные и слабые стороны соперника, а также подчеркнул, что его команда готовится к непростому испытанию.

    — Это Лига чемпионов, поэтому каждый соперник здесь очень серьезен — все они привыкли побеждать. Кроме того, у «Кайрата» особые условия, связанные с их положением во внутреннем чемпионате. Я смотрел оба их матча против «Реал Мадрида» и «Интера». Они создавали этим командам очень большие проблемы. Поэтому завтра мы ожидаем очень похожую игру. Нам нужно быть на своем максимуме, потому что мы хотим снова выиграть этот матч, и мы будем за это бороться, — сказал Артета, отвечая на вопрос агентства Kazinform.

    По словам тренера, команда осознает свое сильное положение во всех турнирах, в которых принимает участие, и намерена провести решающий отрезок сезона, направив всю энергию на борьбу за победы.

    — Мы заслужили право находиться в отличной позиции сразу в четырех турнирах, и в ближайшие четыре месяца мы будем играть с удовольствием, с большим мужеством и с убежденностью, что мы собираемся победить. Именно таким будет наш настрой, и именно туда мы направим всю энергию, — сказал наставник лондонской команды.

    Артета также затронул тему плотного календаря. «Арсенал» провел последние четыре выездных матча в четырех разных турнирах, что стало серьезным испытанием для команды. В понедельник вместе с тренерским штабом и игроками был проведен детальный анализ текущей ситуации, после чего выстроена стратегия на вторую половину сезона с учетом физических и психологических нагрузок.

    Ранее сообщалось, что «Кайрат» отправился в Лондон на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом».

