Главный тренер «Арсенала» назвал «Кайрат» серьезным соперником

Микель Артета рассказал о тщательном анализе «Кайрата», отметив сильные и слабые стороны соперника, а также подчеркнул, что его команда готовится к непростому испытанию.

— Это Лига чемпионов, поэтому каждый соперник здесь очень серьезен — все они привыкли побеждать. Кроме того, у «Кайрата» особые условия, связанные с их положением во внутреннем чемпионате. Я смотрел оба их матча против «Реал Мадрида» и «Интера». Они создавали этим командам очень большие проблемы. Поэтому завтра мы ожидаем очень похожую игру. Нам нужно быть на своем максимуме, потому что мы хотим снова выиграть этот матч, и мы будем за это бороться, — сказал Артета, отвечая на вопрос агентства Kazinform.

По словам тренера, команда осознает свое сильное положение во всех турнирах, в которых принимает участие, и намерена провести решающий отрезок сезона, направив всю энергию на борьбу за победы.

— Мы заслужили право находиться в отличной позиции сразу в четырех турнирах, и в ближайшие четыре месяца мы будем играть с удовольствием, с большим мужеством и с убежденностью, что мы собираемся победить. Именно таким будет наш настрой, и именно туда мы направим всю энергию, — сказал наставник лондонской команды.

Артета также затронул тему плотного календаря. «Арсенал» провел последние четыре выездных матча в четырех разных турнирах, что стало серьезным испытанием для команды. В понедельник вместе с тренерским штабом и игроками был проведен детальный анализ текущей ситуации, после чего выстроена стратегия на вторую половину сезона с учетом физических и психологических нагрузок.

Ранее сообщалось, что «Кайрат» отправился в Лондон на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом».