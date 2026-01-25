12:26, 25 Январь 2026 | GMT +5
«Кайрат» отправился в Лондон на матч Лиги чемпионов с «Арсеналом»
Алматинский футбольный клуб «Кайрат» вылетел в Лондон (Великобритания), где проведет матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против местного «Арсенала», передает корреспондент агентства Kazinform.
Видео из аэропорта было опубликовано в официальных аккаунтах «Кайрата» в социальных сетях. В подписи к ролику указано: «Алматы — Лондон».
Матч между «Арсеналом» и «Кайратом» состоится в ночь с 28 на 29 января в Лондоне и начнется в 01:00 по времени Казахстана. К предстоящей встрече лондонский клуб подходит в статусе лидера общего этапа Лиги чемпионов — после семи туров «Арсенал» набрал 21 очко. Алматинская команда занимает 36-е место, имея в активе одно очко по итогам семи матчей.
В прошедшем туре ЛЧ «Кайрат» уступил «Брюгге» с крупным счетом 1:4.