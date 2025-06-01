Высокие гости в Астане, криптосити и победы казахстанских спортсменов – чем запомнилась неделя

Минувшая неделя была насыщена значимыми событиями, касающимися укрепления международных отношений, спортивных достижений, сохранения культурного наследия.

А теперь обо всем по порядку.

Встречи Президента РК с высокопоставленными лицами

Неделя началась с первого заседания Совета центральных (национальных) банков стран — участниц Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева. На заседании Президент отметил, что в ходе недавнего неформального саммита в Венгрии главы государств ОТГ подтвердили важность углубления взаимодействия, особенно в условиях трансформации глобальной экономики, вызванной изменением тарифной политики.

В этот же день Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров CITIC Group Си Гохуа. С ним Глава государства обсудил текущее состояние и перспективы укрепления партнерства в таких ключевых отраслях, как энергетика, нефтехимическая промышленность, автодорожное строительство, минеральный сектор, сельское хозяйство и других сферах.

Фото: Ақорда

В среду, 28 мая Казахстан с официальным визитом посетил Президент Руанды Поль Кагаме. Обращаясь к Полю Кагаме, Касым-Жомарт Токаев назвал его визит историческим и открывающим новую главу в отношениях Казахстана и Руанды.

Президент РК подчеркнул, что Казахстан придает большое значение расширению связей с африканскими государствами.

По итогам переговоров с Президентом Руанды Полем Кагаме Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением для СМИ.

О том, чем известна эта африканская республика и какие взаимоотношения у Казахстана с Руандой, можете почитать в материале аналитического обозревателя Kazinform.

28 мая Глава государства провел встречу с Президентом Бундесрата Германии Анке Релингер, в ходе которой Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Германия входит в число ключевых стратегических партнеров Казахстана в Европейском союзе и является одним из ведущих инвесторов в нашу экономику.

Фото: Ақорда

А во время встречи с Президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой, Глава государства отметил, что Казахстан заинтересован в развитии всестороннего партнерства с этой страной.

Перспективы сотрудничества в области геологоразведки, добычи и переработки металлов обсудили Касым-Жомарт Токаев и исполнительный сопредседатель совета директоров Ivanhoe Mines Ltd. Роберт Фридланд.

Международный форум Астана

Все эти вышеперечисленные гости прибыли для участия в Международном форуме Астана 2025, который начался 29 мая в столице РК с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Президент остановился на проблемах современных международных конфликтов, которые становятся все более затяжными и сложными и привели к потерям в $19 трлн.

Помимо этого он высказался об угрозах применения ядерного оружия и о том, что то мир сталкивается с транснациональными угрозами. В этой связи Президент отметил, что Казахстан рассматривает ядерную энергетику как приоритет национальной стратегии.

Фото: Акорда

При этом Глава государства подчеркнул, что мир стоит перед выбором различных сценариев будущего.

Также Касым-Жомарт Токаев анонсировал создание новаторской пилотной зоны CryptoCity в Казахстане. Он заявил о том, что Казахстан запускает самый мощный суперкомпьютер, который уже доставлен в страну

Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на Международном форуме Астана можно почитать здесь.

Также на Международном форуме Астана высокопоставленные гости поделились своими мнениями о различных глобальных проблемах и их решениях.

Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова, выступая на МФА, высказалась о роли женщин в вопросах мира и глобальной безопасности. А генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй выступил на пленарной сессии Международного форума Астана, подчеркнув важность объединенных усилий ради устойчивого будущего. Так же он отметил, что Казахстан обладает большим потенциалом в управлении водными ресурсами.

Бывший генеральный секретарь ООН, председатель Глобального института зеленого роста Пан Ги Мун в ходе Международного форума Астана отметил вклад Казахстана в устойчивое развитие и борьбу с изменением климата.

Фото: Ақорда

29 мая Глава государства встретил в столичном аэропорту Премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая прибыла в Казахстан с официальным визитом. Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Италии провели короткую беседу в аэропорту Астаны. После чего состоялась встреча главы итальянского правительства Джорджии Мелони в Акорде, где прошли переговоры Главы государства и Премьер-министра Италии.

В рамках официального визита Председателя Совета министров Итальянской Республики в Казахстан Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Джорджей Мелони в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Итогом всего стало принятие Совместное заявление о расширении стратегического партнерства двух стран.

Так же высокопоставленный гость из Италии приняла участие в специальной сессии Международного форума Астана, где отметила значимость своего визита в Астану и подчеркнула растущую стратегическую роль Центральной Азии и важность ее географического положения.

Фото: Акорда

Саммит «Центральная Азия – Италия»

30 мая в Астане начался саммит «Центральная Азия – Италия», на который прибыли лидеры четырех государств.

Выступая на саммите, Президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать итальянский торговый дом в Алматы. Глава государства заявил, что наша страна готова увеличить объемы поставок нефти в Италию. Помимо этого, было заявлено, что Казахстан может увеличить экспорт в Италию по более чем 100 товарным позициям на сумму порядка 1 млрд долларов и планирует удвоить транскаспийские контейнерные перевозки за три года.

Так же на саммите Касым-Жомарт Токаев призвал Италию содействовать «зеленому» развитию Центральной Азии.

Следующий 2026 год станет Годом культурного сближения Центральной Азии и Италии.

По итогам Первого саммита «Центральная Азия + Италия»Акорда опубликовала совместную декларацию глав государств Центральной Азии и Председателя Совета министров Итальянской Республики.

Помимо всех встреч и переговоров, Глава государства дал эксклюзивное интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

29 мая в столице прошел форум с участием специалистов в области медиа из стран Центральной Азии и Китая. Глава государства поздравил участников медиафорума «Центральная Азия — Китай». Во время форума заместитель министра культуры и информации Евгений Кочетов отметил, что медиасотрудничество между Казахстаном и Китаем носит устойчивый и долгосрочный характер.

Фото: Акорда

31 мая Глава государства посетил посетил Музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР», возложив цветы к мемориалу и почтив память павших минутой молчания.

Глава государства выступил на мероприятии, посвященном памяти жертв политических репрессий и голода.

Глава государства ознакомился с экспозицией музея «Алжир», в которую входят уникальные документы, личные вещи узниц и архивные материалы.

В завершении недели Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил с Днем защиты детей.

Премьер-министр

Рабочая неделя главы Кабмина была не менее насыщенной. Премьер-министр открыл работу Казахстанско-французского инвестиционного форума с участием министра-делегата по вопросам внешней торговли и французских граждан за рубежом Французской Республики Лоран Сен-Мартеном.

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу со старшим вице-президентом компании ExxonMobil Питером Ларденом, в ходе которого стало известно, что Казахстан и ExxonMobil усиливают партнерство по проектам на Тенгизе и Кашагане.

Если же говорить о текущих вопросах страны, на заседании Правительства были рассмотрены итоги прошедшего отопительного сезона и подготовка к следующему. Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев рассказал о добыче угля и уровне изношенности сетей тепло- и водоснабжения, вице-министр энергетики Сунгат Есимханов отметил, что в прошлом году технологические нарушения на электростанциях снизились.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил усилить работу по ремонту теплоисточников в летний период. Глава кабмина отметил, что за срыв сроков будет жесткий спрос.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Законы, которые обсуждались

В Мажилисе в первом чтении рассматривается проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», согласно которому пополнения баланса теперь попадут под контроль.

Мажилис одобрил законопроект о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

На этой неделе стало известно, что в Казахстане намерены ввести уголовную ответственность за принуждение к браку. Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов».

Нашествие сайгаков

Аграрии страны в свою очередь просят рассмотреть их проблемы и внести изменения в законе, чтобы защитить их. В частности, фермеры Акмолиской области начали бить тревогу по поводу сайги. Владельцы крестьянских хозяйств предлагают объявить ЧС из-за нашествия сайги в Акмолинской области. Сельхозпроизводители региона отметили, что в стране до сих пор отсутствует программа, которая могла бы эффективно помочь справиться с сайгой — животным, уже ставшим угрозой для будущего урожая в области. Ученые же утверждают, что Казахстан может заработать $2,5 млрд, используя лишь 20% популяции сайгаков.

Фото: КазАвтоЖол

Наибольшее распространение ожидается в Костанайской (650 тыс. га), Актюбинской (512,9 тыс. га) и Западно-Казахстанской (134,5 тыс. га) областях. Во всех регионах ведутся мониторинговые и защитные мероприятия.

Громкие суды недели

Не утихают и страсти в судебных залах страны.

В Талдыкоргане продолжается судебный процесс по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата. На очередном судебном заседании был допрошен судебно-медицинский эксперт лаборатории судебных экспертиз по Алматинской области Омирбек Жолымбетов, проводивший судебно-медицинское освидетельствование Нурганата Гаипбаева, дяди Шерзата. На судебном заседании продолжился анализ видеозаписей, приобщенных к материалам уголовного дела в качестве доказательств. В связи с этим адвокат семьи погибшего парня потребовал привлечь к ответственности девушек-свидетельниц. Так же защитник в ходе судебного заседания заявил гражданский иск на сумму свыше 660 миллионов тенге, потребовав от подсудимых возмещения как материального, так и морального ущерба.

По еще одному не менее обсуждаемому судебному делу, касающемуся нападения на Руслана Берденова. Оно может быть передано в суд 21 июня. В отношении Е. Жиенбая, подозреваемого в вооруженном нападении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, проводится досудебное расследование. Его поместили в изолятор временного содержания на два месяца. Такая мера пресечения была избрана после задержания Жиенбая возле городского акимата.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям. Подозреваемому грозит от 15 лет лишения свободы.

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов на брифинге в Мажилисе рассказал, когда начнется суд по делу Перизат Кайрат.

По его словам, процесс ознакомления затянулся, так как сторона Перизат Кайрат умышленно затягивала его. В связи с этим было принято решение установить крайний срок ознакомления — до 9 июня.

Еще одно судебное дело, вызвавшее общественный резонанс – дело об опекуне, издевавшегося над приемными детьми. В минувшую неделю патронатные дети, пострадавшие от рук семьи опекуна, дали показание в суде.

Скандал в НИШ

НИШ в Алматы приняла окончательное решение касательно школьника, оскорбившего учителя.

Ученика 11 класса переведут в общеобразовательную школу.

Об этом сообщил председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Ануар Жангозин.

Напомним, ранее стало известно, что учащийся 11 «L» класса был отчислен за день до выпускного за оскорбление учителя.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек высказался о скандале с отчислением школьника из НИШ в Алматы.

Министерство напомнило, что уважение к педагогу и доверие к его профессиональному мнению — неотъемлемые принципы образовательной среды, а также призвало строго соблюдать нормы Закона РК «О статусе педагога».

Фото: gov.kz

Спорт

В минувшую неделю спортсмены Казахстана порадовали своих болельщиков.

Неделя началась с приятной новости о том, что шахматистка Бибисара Асаубаева стала второй в истории женщиной-гроссмейстером из Казахстана. В Астане прошла торжественная церемония вручения KazChess Awards 2025 – главной шахматной премии страны. Казахстанская федерация шахмат назвала лауреатов за достижения в 2024 году.

Еще одна радостная новость – 18-летняя казахстанская спортсменка Жибек Кулымбетова в шестой раз завоевала золотую медаль на чемпионате Азии по джиу-джитсу, который прошел в Аммане (Иордания).

С теннисного корта французского турнира «Ролан Гаррос»-2025 тоже дошли хорошие новости. Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина в соперничестве с американкой Ивой Йович (129-я) одержала уверенную победу по итогам двух сетов — 6:3, 6:3. 62-я ракетка мира Александр Бублик оказался сильнее представителя Австралии девятой ракетки мира Алекса де Минора во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2025. Не отстает и лучший юниор Казахстана Амир Омарханов. Теннисист совершил фантастический рывок в мировом рейтинге ATP в парном разряде.

29 мая команда Казахстана по легкой атлетике отметилась первой золотой медалью на чемпионате Азии в Гуми (Южная Корея). Казахстанская легкоатлетка Дейзи Джепкемей завоевала «золото». Второе «золото» принесла Нора Джеруто, выиграв финальный забег на дистанции 3000 метров с препятствиями с результатом 09:10.46.

Тем временем в Астане собрались более 60 всадников из шести стран на этапе Кубка мира по конкуру. Наши спортсмены уверенно выступили и показывали результаты, которые не уступают, а где-то и превосходят, ведущим представителям из Армении, Узбекистана и Кыргызстана. Несколько дней назад на этапах Кубка Мира в соседних странах казахстанцы уже завоевали призовые места, и здесь у них была возможность закрепить успех перед своей публикой.

Казахстанский силач Сергей Цырульников побил сразу три мировых рекорда, зарегистрированных представителями Guinness World Records в Милане (Италия). Силачу удалось за 57 секунд разогнуть 14 металлических подков (размером 22×8 мм), разорвать девять резиновых грелок с помощью силы дыхания за одну минуту и вбить 19 гвоздей в чугунные сковороды голыми руками за минуту.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Культура

Неделя началась с грандиозной встречи Димаша Кудайбергена со своими поклонниками на площадке Almaty Arena. Мероприятие собрало около 8 тысяч человек. Кроме того, приехали слушатели, любящие творчество Димаша, более чем из 40 государств.

Димаш во время фан-встречи в Алматы сообщил поклонникам новость — артист станет продюсером нового вокального телепроекта совместно с китайским телеканалом Hunan TV.

В октябре этого года в Нью-Йорке Димаш Кудайберген даст сольный концерт Stranger на легендарной площадке Madison Square Garden.

А в Астане в Назарбаев Университете состоялась презентация четырёхтомного издания книги Председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина «О государственном управлении». Книга посвящена философии и практике государственного управления КНР. В ней изложены взгляды главы КНР на внутреннюю и внешнюю политику, экономические и социальные стратегии развития. Издание адресовано политологам, исследователям международных отношений, специалистам, интересующимся путями развития азиатских стран, исследователям китайского языка, культуры и общественного устройства Китая.

В Национальном музее Казахстана будет создан Реставрационный центр с участием итальянских экспертов. Об этом сообщила министр культуры и информации Аида Балаева в кулуарах Акорды

Так же вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов на симпозиуме по государственному управлению и гуманитарным обменам между Китаем и Центральной Азией — 2025 сообщил, что в 2025 году в Пекине откроется Культурный центр Казахстана.