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    18:43, 30 Май 2025 | GMT +5

    2026 год станет Годом культурного сближения Центральной Азии и Италии

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести в 2026 году ряд совместных мероприятий для дальнейшего развития гуманитарных связей стран Центральной Азии и Италии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    2026 год станет Годом культурного сближения Центральной Азии и Италии
    Фото: Акорда

    — Что касается культурного взаимодействия, то хотел бы отметить восходящую динамику взаимоотношений в этой сфере, которая выступает ключевым фактором укрепления дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Для дальнейшего развития гуманитарных связей предлагаю провести в 2026 году серию совместных мероприятий под эгидой года культурного сближения ЦА и Италии, — объявил Президент.

    Он подчеркнул, что представленные инициативы подтверждают стремление Казахстана к укреплению дружбы и расширению сотрудничества со странами-участниками саммита «Центральная Азия — Италия».

    Ранее первый саммит «Центральная Азия — Италия» стартовал в Астане. Выступая на нем Президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать итальянский торговый дом в Алматы. Глава государства также отметил, что Италия инвестировала в Казахстан более 7,6 млрд долларов.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Культура Акорда Визит премьер-министра Италии Саммит «Центральная Азия — Италия»
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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