2026 год станет Годом культурного сближения Центральной Азии и Италии

— Что касается культурного взаимодействия, то хотел бы отметить восходящую динамику взаимоотношений в этой сфере, которая выступает ключевым фактором укрепления дружбы и взаимопонимания между нашими народами. Для дальнейшего развития гуманитарных связей предлагаю провести в 2026 году серию совместных мероприятий под эгидой года культурного сближения ЦА и Италии, — объявил Президент.

Он подчеркнул, что представленные инициативы подтверждают стремление Казахстана к укреплению дружбы и расширению сотрудничества со странами-участниками саммита «Центральная Азия — Италия».

Ранее первый саммит «Центральная Азия — Италия» стартовал в Астане. Выступая на нем Президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать итальянский торговый дом в Алматы. Глава государства также отметил, что Италия инвестировала в Казахстан более 7,6 млрд долларов.