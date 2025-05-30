Первый саммит «Центральная Азия — Италия» стартовал в Астане

— Я рад приветствовать Вас на первом саммите «Центральная Азия — Италия». Прежде всего, выражаю сердечную признательность Председателю Совета Министров Итальянской Республики за визит в нашу страну, а также за инициативу создать сегодняшнюю встречу на высшем уровне. Для меня большая честь принимать вас в нашей столице - Астане. Вы первая женщина во главе правительства Италии за всю ее послевоенную историю. По общему признанию всего мирового сообщества, Вы являетесь выдающимся и, пожалуй, самым заметным политическим деятелем современности, — отметил Президент.

Он подчеркнул, что разделяет взгляды и действия премьер-министра Италии в отношении как внутренних вызовов, так и международных проблем.

— Хочу искренне поблагодарить моих дорогих и уважаемых коллег, лидеров братских государств Центральной Азии за участие в работе саммита и неизменную поддержку в региональной кооперации. Отрадно отметить, что наш политический диалог, начатый на уровне министров иностранных дел, сегодня выходит на высший уровень. Это свидетельствует о возрастающей геополитической значимости Центральной Азии, искреннем стремлении стран региона и Итальянской Республики укреплять всестороннее межрегиональное партнерство, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что на саммите будут обсуждены важные вопросы, касающиеся таких сфер, как торговля, инвестиции, энергетика, экология, транспорт, логистика, образование, наука.

— Уверен, предстоящие дискуссии будут конструктивными и приведут к конкретным решениям. По итогу саммита мы принимем совместную декларацию, которая охватывает широкий спектр нашего сотрудничества, — добавил Президент.

Ранее Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обозначила приоритетные направления сотрудничества Италии с Центральной Азией.

Как визит премьер-министра повлияет на сотрудничество Казахстана и Италии — в материале агентства Kazinform.