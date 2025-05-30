«Не просто визит»: как Италия делает ставку на Казахстан

Ключевое партнерство

Казахстан и Италия активно поддерживают политический диалог и экономическое взаимодействие. В 2009 году страны подписали межгосударственный договор о стратегическом партнерстве.

18 января 2024 года Касым-Жомарт Токаев и Джорджа Мелони приняли Совместное заявление во время первого официального визита Главы государства в Италию.

— Мы гордимся тем, что являемся главным партнером Италии в Центральной Азии. Наше экономическое сотрудничество развивается весьма динамично и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста, — сказал Президент во время визита в Италию.

Фото: Akorda.kz

Прямые иностранные инвестиции из Италии в Казахстан в 2024 году достигли 7,3 млрд долларов. Кроме того, в Казахстане успешно работают более 300 итальянских компаний, среди них такие крупные инвесторы, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont, IVECO, Tenaris и другие.

Также на встрече тогда поднимались вопросы о совместных достижениях двух стран на мировой арене в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и ОЭСР.

Стоит отметить, что в этом году Глава государства и премьер-министр Италии уже встречались во время «Недели устойчивого развития Абу-Даби» в январе. Тогда Касым-Жомарт Токаев поздравил Джорджу Мелони с днем рождения, пожелав ей успехов в государственной деятельности на благо дальнейшего процветания дружественного народа Италии. Также он подтвердил свое приглашение Мелони посетить Астану с официальным визитом.

Фото: Akorda.kz

Италия — один из главных европейских торговых партнеров

Сегодня Италия — один из главных европейских торговых партнеров стран Центральной Азии. Согласно данным Международного торгового центра, доля Италии в торговле между ЕС и ЦА в 2024 году составила 12,1%. Товарооборот между Центральной Азией и Италией в 2024 году достиг $6,9 млрд. (в 2023 году — $7,1 млрд., в 2022 году — $5,7 млрд.).

При этом, доля Казахстана в товарообороте между Италией и ЦА в 2024 году составила порядка 85%. Известно, что больше всего казахстанских экспортных товаров покупает Италия. Казахстан экспортировал сырую нефть и нефтепродукты на сумму почти $4,2 млрд. Согласно данным Национального Банка РК, инвестиции Италии в Казахстан за последние 20 лет (c 2005 года) достигли $7,7 млрд.

По данным Министерства торговли и интеграции РК, товарооборот между Казахстаном и Италией за 2024 год составил $19,9 млрд., что на 24% выше, по сравнению с предыдущем годом ($16,1 млрд.).

Инфографика: Kazinform

Экспорт из Казахстана в Италию за 2024 год вырос на 25,8% до $18,7 млрд.

Рост обусловлен увеличением поставок таких товаров, как: сырая нефть — на 26,7% или $3,9 млрд. (с $14,5 до $18,4 млрд.), уголь каменный — рост почти в 5 раз или на $44,2 млн (с $11,2 до $55,3 млн), алюминий необработанный — рост в 2,5 раза или на $40,9 млн (с $27,7 до $68,6 млн), овощи бобовые сушеные — рост в 37 раз или на $28,3 млн (с 0,8 до $29,1 млн), семена льна — на $4,1 млн (с 0 до $4,1 млн), судовые деррик-краны, краны подъемные — рост в 3,8 раза или на $2,2 млн (с $0,8 до $3 млн), полимеры пропилена — рост в 3,8 раза или на $867,4 тыс. (с $314,9 до $1182,3 тыс).

Инфографика: Kazinform

Импорт из Италии в Казахстан в 2024 тоже увеличился — на 2,2%, составив $1,3 млрд. Рост обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как: насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы — рост в 3 раза или на $28,5 млн (с $14,3 до $42,7 млн), лекарственные средства для розничной продажи — на 26% или $25,5 млн (с $98 до $123,5 млн), машины посудомоечные, оборудование для заполнения и закупорки емкостей, упаковки товаров — рост в 4 раза или на $20,9 млн (с $6,9 до $27,8 млн), станки для обработки металлов объемной штамповкой — рост в 11,3 раз или на $18,1 млн (с $1,8 до $19,8 млн), оборудование для производства прочих пищевых продуктов и напитков — рост в 3,5 раза или на $9,8 млн (с $4,1 до $13,9 млн), оборудование для термической обработки материалов — на 54,3% или $8,5 млн (с $15,7 до $24,2 млн), вещества связующие готовые — рост в 4 раза или на $8,2 млн (с $2,7 до $10,9 млн).

Инфографика: Kazinform

Это сигнал

Саммит «Центральная Азия — Италия» станет ключевой площадкой для обсуждения вопросов логистики, торговли, индустриальных проектов и развития цепочек поставок между Казахстаном и Италией.

Как считает руководитель отдела европейских и американских исследований КИСИ Бекжан Садыков, визит Джорджи Мелони проходит «на фоне ускоряющейся трансформации мировой геоэкономики и знаменует собой важный этап в развитии стратегического партнерства между Казахстаном и Италией».

— На первый взгляд — это классический визит высокого уровня. Но в стратегическом контексте — это ключевой элемент более широкой политической мозайки: Европа пересматривает подход к Центральной Азии, и Казахстан в этой новой логике становится платформой для развития сотрудничества, — сказал эксперт.

Фото: Kisi.kz

Италия, будучи одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана в ЕС, давно закрепилась как ключевой инвестор и торговый игрок в Центральной Азии. Однако нынешний визит Мелони — это не просто развитие двусторонней торговли.

— Это сигнал. Рим рассматривает Астану как точку опоры своей внешнеэкономической стратегии на евразийском направлении. В Астане понимают предпосылки и причины подобного интереса и готовы к сотрудничеству, учитывающему национальные интересы и региональную специфику, — добавил Садыков.

На фоне растущей нестабильности в мировой торговле, сдвига глобальных логистических цепочек и потребности в новых энергетических маршрутах, Казахстан становится стратегическим партнером для европейских держав. А Центральноазиатский регион сегодня — это не периферия, — уверен эксперт, — а точка сопряжения интересов, идей, капитала и проектов всех стратегических партнеров в единую сеть.

Бекжан Садыков выделил четыре ключевых направления во взаимодействии Казахстана и Италии:

· Энергетика и зеленый переход. Италия, будучи одним из лидеров энергетического перехода в Европе, активно инвестирует в возобновляемые источники энергии и передовые технологии.

· Инфраструктура и логистика — поддержка и совместное участие в проектах Транскаспийского маршрута, альтернативных маршрутов из Азии в Европу.

· Технологии и цифровизация — акцент на цифровую трансформацию в промышленности, образовании и управлении.

· Образование и гуманитарные связи — развитие культурных программ, академических обменов, сотрудничества университетов.

Он также считает, что усиление итальянского и европейского интереса к Центральной Азии создает возможности для инвестиций в инфраструктуру, зеленую энергетику и устойчивую логистику.

— Казахстан и страны Центральной Азии, проводя взвешенную и прагматичную внешнюю политику, усиливают свои позиции как надежного партнера. Все это усиливает потенциал Астаны как соавтора нового регионального взаимодействия, где экономика, технологии и дипломатия сплетаются в устойчивую сеть взаимных и взаимовыгодных интересов, — подчеркнул руководитель отдела европейских и американских исследований КИСИ.

Ранее мы писали, что Италия стала лидером в структуре Казахстанского экспорта по итогам первого полугодия 2024 года. Тогда Казахстан экспортировал в Италию товаров на 9 млрд долларов, составив 23,6% от общего экспорта.