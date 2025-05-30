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    12:21, 30 Май 2025 | GMT +5

    Джорджа Мелони обозначила приоритетные направления сотрудничества Италии с Центральной Азией

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая на пленарной сессии второго дня Международного форума «Астана», обозначила ключевые направления партнерства между Италией и странами Центральной Азии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мелони
    Фото: Солтан Жексембеков/ Казинформ

    — Вы смотрите в направлении глобальной сопряженности от Азии к Европе, от Средиземноморья до Тихоокеанского региона. Если мы действительно хотим формировать будущее — как сказано в лозунге форума, — нам следует проявить храбрость, выйти за рамки географических границ и выбрать новый путь, — заявила Премьер-министр Италии.

    Также она перечислила отрасли, которые лежат в основе взаимодействия Италии с регионом.

    — Мы начинаем с тех направлений, которые уже объединили нас и укрепляют наши связи. В первую очередь, это энергетика — традиционный сегмент нашего сотрудничества. Без принципа технологической нейтральности невозможно обеспечить устойчивость и безопасность экономики. Я также назову критическое сырье, где наше сотрудничество направлено на достижение общих выгод и взаимных возможностей, — подчеркнула Джорджа Мелони.

    Теги:
    Италия Джорджа Мелони Астана Визит премьер-министра Италии Международные отношения Центральная Азия Саммит «Центральная Азия — Италия»
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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