Джорджа Мелони обозначила приоритетные направления сотрудничества Италии с Центральной Азией

— Вы смотрите в направлении глобальной сопряженности от Азии к Европе, от Средиземноморья до Тихоокеанского региона. Если мы действительно хотим формировать будущее — как сказано в лозунге форума, — нам следует проявить храбрость, выйти за рамки географических границ и выбрать новый путь, — заявила Премьер-министр Италии.

Также она перечислила отрасли, которые лежат в основе взаимодействия Италии с регионом.