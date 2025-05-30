Открыть итальянский торговый дом в Алматы, предложил Глава государства

— Серьезный импульс в расширении торговли между нашими странами может придать открытие торговых домов и логистических центров. Предлагается создать итальянский торговый дом в Алматы. Для оптимизации сотрудничества деловых кругов наших стран целесообразно, на наш взгляд, запустить диалоговую платформу «Бизнесмены плюс Италия». Первую встречу в таком формате можно провести в Казахстане, — сказал Глава государства.

По словам Президента, в настоящее время страны Центральной Азии методично работают над созданием сети приграничных торгово-экономических хабов и центров промышленной кооперации. Казахстан приглашает итальянских партнеров рассмотреть возможности реализации совместных проектов в этих направлениях.