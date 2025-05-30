Открыть итальянский торговый дом в Алматы, предложил Глава государства
Президент Касым-Жомарт Токаев предложил создать итальянский торговый дом в Алматы. Об этом он заявил, выступая на саммите «Центральная Азия — Италия», который проходит сегодня в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Серьезный импульс в расширении торговли между нашими странами может придать открытие торговых домов и логистических центров. Предлагается создать итальянский торговый дом в Алматы. Для оптимизации сотрудничества деловых кругов наших стран целесообразно, на наш взгляд, запустить диалоговую платформу «Бизнесмены плюс Италия». Первую встречу в таком формате можно провести в Казахстане, — сказал Глава государства.
По словам Президента, в настоящее время страны Центральной Азии методично работают над созданием сети приграничных торгово-экономических хабов и центров промышленной кооперации. Казахстан приглашает итальянских партнеров рассмотреть возможности реализации совместных проектов в этих направлениях.
— Речь идет об открытии предприятий в текстильной, мебельной, фармацевтической и автомобильной промышленности — отраслях, в которых итальянские производители создают для всего мира самые высокие стандарты качества и инноваций. При этом компании стран региона и Италии могут воспользоваться возможностями Международного финансового центра «Астана», — добавил Касым-Жомарт Токаев.