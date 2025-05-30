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    17:44, 30 Май 2025 | GMT +5

    Италия инвестировала в Казахстан более 7,6 млрд долларов

    Объем итальянских инвестиций в нашу страну за последние годы превысил 7,6 млрд долларов. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом саммите «Центральная Азия — Италия» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Италия - Казахстан
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Сегодня наш регион, как никогда прежде демонстрирует сплоченность и твердую приверженность к принципам добрососедства и всеобщего прогресса. Центральная Азия последовательно включает свои позиции как влиятельный субъект международных отношений, продвигая созидательную поездку на международной арене. Это особенно важно за ходом усиления геополитической напряженности и глобального торгового противостояния. Обладая развитой экономикой, мощным промышленным потенциалом и передовыми технологиями во многих сферах, Италия, которая является восьмой экономикой мира, по праву считается ведущей индустриальной державой, — отметил Президент.

    По его словам, Италия показала себя надежным партнером, всецело содействующим устойчивому развитию стран Центральной Азии.

    — Италия находится в тройке крупнейших торговых партнеров Казахстана. В 2024 году объем двустороннего товарооборота увеличился на 24%, достигнув рекордных 20 млрд долларов. Объем итальянских инвестиций в нашу страну за последние годы превысил 7,6 млрд долларов. У нас успешно работают около 270 компаний с участием итальянского капитала, которые вносят весомую ветку в развитие нефтегазовой области, альтернативной энергетики, машиностроения, сельского хозяйства Казахстана. Считаем, что казахстанско-итальянское стратегическое партнерство демонстрирует устойчивую динамику во всех ключевых показателях и имеет широкие перспективы для еще более впечатляющего роста, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее первый саммит «Центральная Азия — Италия» стартовал в Астане.

    Теги:
    Акорда Италия Казахстан Инвестиции Визит премьер-министра Италии Международные отношения Саммит «Центральная Азия — Италия»
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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