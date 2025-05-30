Книгу Си Цзиньпина на казахском языке презентовали в Астане

В мероприятии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК Ху Хэпин, заместитель председателя Комитета по делам национальностей КНР Го Вэйпин, руководитель Главного управления по публикации и распространению зарубежной литературы КНР Ду Чжаньюань, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Казахстан Хан Чуньлинь.

Приветствуя собравшихся, Аида Балаева отметила важность двустороннего культурного сотрудничества.

— Китай для Казахстана — надёжный друг, союзник и стратегический партнёр. Вековая дружба, взаимное уважение и доверие, лежащие в основе наших отношений, способствуют нашему общему успешному развитию во всех направлениях. Взаимопонимание и высокий уровень доверия между руководителями наших государств являются залогом дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия. Представленная вашему вниманию книга является ценным источником информации для казахстанских читателей, стремящихся понять политический курс Китая, его подходы к обеспечению национального единства и стабильности, а также его долгосрочные стратегические цели. Фундаментаное произведение председателя Си Цзиньпина представляет собой важный труд для анализа позиций и роли Китая на международной арене, — отметила Аида Балаева.

Книга посвящена философии и практике государственного управления КНР. В ней изложены взгляды главы КНР на внутреннюю и внешнюю политику, экономические и социальные стратегии развития. Издание адресовано политологам, исследователям международных отношений, специалистам, интересующимся путями развития азиатских стран, исследователям китайского языка, культуры и общественного устройства Китая.