Казахстан готов нарастить экспорт нефти в Италию — Президент

— Следующая актуальная задача — развитие сотрудничества в области энергетики. Эта сфера традиционно выступает локомотивом казахско-итальянского партнерства. Наша страна входит в тройку крупнейших экспортеров нефти в Европейский союз. В прошлом году поставки казахстанской нефти на итальянский рынок превысили 30 миллионов тонн, что на 27% больше, чем годом ранее. При необходимости Казахстан готов нарастить текущие объемы экспорта, — отметил Глава государства.

При этом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что будущее принадлежит альтернативной энергетике. Переход к низкоуглеродной экономике является одним из приоритетов страны. Он поблагодарил итальянских партнеров за реализацию совместных проектов по строительству ветровых и солнечных электростанций в ряде регионов Казахстана.