Казахстан готов нарастить экспорт нефти в Италию — Президент
Казахстан готов увеличить объемы поставок нефти в Италию. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите «Центральная Азия — Италия», который проходит сегодня в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Следующая актуальная задача — развитие сотрудничества в области энергетики. Эта сфера традиционно выступает локомотивом казахско-итальянского партнерства. Наша страна входит в тройку крупнейших экспортеров нефти в Европейский союз. В прошлом году поставки казахстанской нефти на итальянский рынок превысили 30 миллионов тонн, что на 27% больше, чем годом ранее. При необходимости Казахстан готов нарастить текущие объемы экспорта, — отметил Глава государства.
При этом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что будущее принадлежит альтернативной энергетике. Переход к низкоуглеродной экономике является одним из приоритетов страны. Он поблагодарил итальянских партнеров за реализацию совместных проектов по строительству ветровых и солнечных электростанций в ряде регионов Казахстана.
— Обладая современными технологиями, Италия могла бы активно содействовать декарбонизации экономик государств Центральной Азии. Казахстан имеет значительный потенциал для производства зеленого водорода и аммиака. Для поддержки зеленых проектов в регионе и создания международной цепочки поставок этого безуглеродного вида топлива предлагается наладить тесное взаимодействие с Глобальным альянсом по биотопливу, соучредителем которого является Италия, — сказал Касым-Жомарт Токаев.